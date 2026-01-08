على عكس توقعات ترامب، سامح عسكر: نظام المرشد قوي.. ومظاهرات إيران تهدف لإسقاط بزشكيان

18 حجم الخط

مظاهرات إيران، كشف الباحث في الحركات الإسلامية، سامح عسكر، أن المظاهرات التي تحدث في إيران حاليًا، أقل عنفًا وزخمًا من مظاهرات 2022، التي قامت بسبب مهسا أميني، والتي حركها الإصلاحيين الإيرانيين، آنذاك، ضد إبراهيم رئيسي، رئيس إيران الراحل، والمحافظين، مؤكدًا أن من حرك مظاهرات 2022 العنيفة في إيران، هم من يتولون الحكم حاليًا، والذي ينتفض الآن هم الذين كانوا يحكمون من 3 سنين.

المظاهرات الحالية في إيران لن تسقط النظام

وأكد سامح عسكر أن المظاهرات الحالية في إيران لن تسقط نظام الملالي في إيران، وهم يتمسكون بالحكم الديني والذي يرأسه المرشد الإيراني علي خامنئي، وتتركز مطالب المتظاهرين على (ارتفاع الأسعار، ونقص المياه، وانخفاض العملة)، وتسبب إنهيار لحكومة بزشكيان، أما نظام المرشد علي خامنئي فقوي وراسخ.

المظاهرات في إيران، فيتو

وقال الباحث سامح عسكر عن مظاهرات إيران الحالية، والتي تروج لها أمريكا بأنها ستؤدي لإسقاط النظام في إيران: "بالنسبة لمظاهرات إيران، دي تقريبًا المرة 1000 التي يتوقع أغلب المحللين والكتاب (العرب والغرب) سقوط النظام الإيراني بناء على مظاهرات تحدث هناك..!

وأشار سامح عسكر إلى أن إيران "تعتبر الدولة الأكثر غموضًا في الشرق الأوسط تقريبًا، و99.9% من التوقعات عنها "تخيب" وكل ظنون وأوهام البعض واستعجالهم بسقوط نظامهم نفاجأ بعدها أن النظام أشد رسوخا وأقوى مما كان متوقعًا"

وكشف سامح عسكر عن بعض الحقائق المثيرة بشأن التظاهرات في إيران، فقال: "أغلب المتظاهرين من أنصار المحافظين الذين يتبعون الرئيس السابق والحرس الثوري، يعني مش خصوم للنظام الديني، وهؤلاء يكرهون حكومة بزشكيان وشايفينها ضعيفة، وفرطت في حق إيران بملفات كثيرة أبرزها حرب الـ 12 يوم، وبرغم توجيه إيران ضربات شديدة لإسرائيل، لكن فشل بزشكيان في حماية القادة العسكريين أضعف الثقة الشعبية في إدارته".

سيتولى الحكم متشددين حال سقوط الحكومة في إيران

وأكد أنه "في حال سقوط الحكومة في إيران سيتولى الحكم متشددين، ضرباتهم على إسرائيل والقواعد الأمريكية ستكون أكثر قسوة وبدون محاذير".

مظاهرات إيران فئوية ضد الفقر، فيتو

وأوضح عسكر أن "جوهر التظاهر في إيران وأغلب مطالبه تتركز في (ارتفاع الأسعار، ونقص المياه، وانخفاض العملة)، والتي حركها تجار وبرجوازيين البازار، أي مطالب فئوية بحتة وليست سياسية ولا تتعلق بالطعن في مبادئ الجمهورية".

وأشار عسكر إلى أن "قلة من خصوم النظام الديني في الداخل، وهؤلاء إصلاحيون وليبراليون، بعضهم يمارس العنف، وتؤدي أفعالهم لتشويه الحركة الاحتجاجية وربط مطالب التجار المشروعة والغاضبين من الفقر، إلي إسرائيل والولايات المتحدة، وهذا أثر بشكل سلبي على حركة الاحتجاج، اللي انخفضت جدًا خلال الـ 3 أيام الأخيرة، بعد تهديد ترامب لإيران، وكأن ترامب كان قاصد يفشل المظاهرات ويخرجها من طبيعتها الإصلاحية لخيانة وطنية..!! (ما شاء الله نبيه قوي).!"

وأكد عسكر أن "الشعب الإيراني شعب حي وناضج، وهو يعتاد على ممارسة حريته في التظاهر منذ عقود دون عوائق، وبشكل عام الأمة الإيرانية من أكثر شعوب الشرق حيوية ورغبة في التمرد والانتفاضة ضد السلطات، يعني المظاهرات هناك شئ عادي والوقفات الاحتجاجية جزء من روتين الإيراني بيفعله بشكل متكرر".

حكومة بزشكيان على المحك ومظاهرات 2022 الأعنف

وأوضح عسكر أن "المظاهرات الحالية أقل بكثير من حيث العنف والزخم من مظاهرات 2022 بسبب مهسا أميني، والتي حركها الإصلاحيين ضد إبراهيم رئيسي والمحافظين، أي أن من قام بالمظاهرات 2022، هم من يتولون الحكم حاليًا، والذين ينتفضون الآن هم من كانوا يتولون الحكم من 3 سنوات".

انهيار حكومة بزشكيان، فيتو

وأكد عسكر أن "النظام الإيراني أمر أنصاره بالنزول، وكانوا بالملايين من جماهير الإصلاحيين، وبغض النظر عن جدلية من هو الأكثرعددًا ومن هو الأحق بتمثيل إيران، لكن سيطرة النظام على المؤسسات وفرض الأمن والرقابة في ظل مظاهرات أنصاره، يعني أن النظام قوي وراسخ وليس ضعيفًا حتى لو كان العدد بالجهة الأخرى مماثلًا".

وأوضح عسكر أن "هناك احتمال لانهيار حكومة بازاشكيان، لكن النظام راسخ للغاية واكتسب قوة كبيرة أثناء وعقب حرب الـ 12 يومًا، عوض بها كثير من خسائره، التي حدثت بفعل مظاهرات مهسا أميني، وانهيار حكومة بزشكيان طبيعي في ظل هذه الظروف التي تطالب بتحسين الوضع المعيشي واستبدال الإدارة الضعيفة، التي تسببت رعونتها في تعرض إيران لهجوم عسكري منذ عام، أدى لسقوط قادة كبار في الجيش والحرس، وهذه النقطة بالذات تثير حفيظة أغلب المتظاهرين اللي شايفين بازاشكيان غير كفء ولا يصلح للرئاسة".

وأكد سامح عسكر "باختصار التصورات التي تقول إن إيران على وشك الانهيار هي بسيطة ومضللة للأحداث، وتعكس غالبًا رغبات وأمنيات أصحابها، وهي نفسها التصورات التي تحدث من 20 عامًا، كلما تحدث مظاهرة يقولوا النظام سقط".

وطالب سامح عسكر بأهمية "فهم المظاهرات الحالية على أنها تعبير فقط عن استياء فئوي مشروعة من بعض القطاعات وتحديات داخل الحكومة تتعلق فقط بشعبية بازاشكيان مقابل شعبية الحرس والمحافظين، أي لا مؤشرات حقيقية على تهديدات وجودية للنظام السياسي، والمشكلة كل مرة تخيب نظرة هذا الفريق وتتطيش تنبؤاتهم يخرجوا باتهام كل من يطلعهم على الحقيقة في إثبات إن تحليلاتهم السابقة مجرد خيالات غير حقيقية وأوهام مصدرها التعصب الديني والقومي".

