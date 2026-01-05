هيئة البث الإسرائيلية تكشف عن رسائل نتنياهو إلى إيران عبر بوتين

18 حجم الخط

إيران، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر دبلوماسية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استخدم قناة روسيا، عبر الرئيس فلاديمير بوتين، لإيصال رسائل إلى إيران مفادها أن إسرائيل لا تعتزم شنّ هجوم عليها في المرحلة الحالية.

التوتر بين إسرائيل وإيران ورسائل نتنياهو

تأتي هذه الخطوة في سياق التوتر المستمر بين إسرائيل وطهران على خلفية مخاوف إسرائيلية من تطوّر البرنامج النووي الإيراني وتصعيد محتمل في المنطقة. وتشير المصادر إلى أن إسرائيل تسعى إلى تهدئة حسابات طهران ومنع أي سوء تقدير قد يؤدي إلى تصعيد مفتوح.

ما هي رسائل نتنياهو لـ إيران؟

وبحسب تقرير المصادر الدبلوماسية، فإن نتنياهو أبلغ بوتين خلال اتصال هاتفي رسائل تحمل مضمون طمأنة لطهران بأن تل أبيب لا تنوي شنّ هجوم على إيران في الوقت الراهن، وذلك في محاولة لتخفيف حدة التوتر وتهدئة المخاوف الإيرانية من ضربة عسكرية إسرائيلية.

دور الوسيط الروسي بين إيران وإسرائيل

روسيا تُعدّ لاعبًا رئيسيًا في المنطقة، وتربطها علاقات مستقرة مع كل من إسرائيل وإيران، ما يجعلها قناة ممكنة لنقل رسائل الثقة أو التهدئة بين الطرفين، خاصة في أوقات التوتر الحاد.

الضوء الأخضر من ترامب لإسرائيل لضرب إيران

في وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تسعى لإعادة بناء منشآتها النووية، محذرًا من أن استمرار طهران في تعزيز برنامجها النووي سيقابل برد قوي.

وأكد الرئيس الأمريكي: سأدعم شن هجوم سريع على إيران إذا استمرت في تعزيز برنامجها النووي، في إشارة إلى أن الخيار العسكري لا يزال مطروحًا في حال فشل المسارات الدبلوماسية.

