خارج الحدود

لن نقف مكتوفي الأيدي، بيان عاجل لقائد الجيش الإيراني ردا على تهديدات ترامب ونتنياهو

حذر قائد الجيش الإيراني اليوم الأربعاء من أن إيران لن تقف مكتوفة الأيدي ولن تسمح بتهديدها من قبل قوى خارجية، وذلك بعد أن دعمت الولايات المتحدة وإسرائيل الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

إيران تعتبر تصعيد خطاب الأعداء ضدها تهديدًا

وقال القائد العام للجيش الإيراني، اللواء أمير حاتمي: إن إيران تعتبر تصعيد خطاب الأعداء ضدها تهديدًا ولن تدعه يستمر دون رد.

احتجاجات أصحاب المحلات التجارية تتواصل في طهران

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أكد أمس الثلاثاء أن مهمة الحكومة الأساسية هي معالجة المشاكل وليس خلق أزمات جديدة.

وأضاف أن الحكومة الإيرانية مطالبة بـ الاستماع إلى الشارع، ومراجعة سياساتها في حال كان المواطنون غير راضين عن الأداء الحكومي، مشددًا على أن تعزيز ثقة الناس بالنظام يمثل أولوية استراتيجية للحفاظ على الاستقرار الداخلي.

في سياق متصل، تشهد العاصمة الإيرانية طهران استمرار احتجاجات أصحاب المحلات التجارية، حيث أظهرت مقاطع فيديو متداولة اشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين في "بازار طهران الكبير". وأظهرت المقاطع قيام قوات الأمن برشق عبوات الغاز المسيل للدموع على المحتجين، في محاولة لفك التجمهر وفرض السيطرة على الوضع الأمني.

خلفية الاحتجاجات الإيرانية ومطالب التجار

وأشار محتجون إلى أن ارتفاع الأسعار وتكاليف التشغيل وزيادة الرسوم والضرائب كانت من أبرز أسباب خروجهم إلى الشوارع. وطالبوا الحكومة بـ تقديم حلول عاجلة لدعم القطاع التجاري الصغير والمتوسط، مؤكدين أن استمرار الأزمة الاقتصادية يهدد استقرار الأسواق المحلية ويؤثر على حياة المواطنين اليومية.

الحكومة الإيرانية تواجه تحديات مزدوجة

تأتي هذه الاحتجاجات في وقت تواجه فيه إيران تحديات اقتصادية وسياسية متراكمة، بما في ذلك الضغوطات الدولية والعقوبات الاقتصادية

وأوضح محللون أن توازن السلطة بين الاستجابة لمطالب الشارع والحفاظ على النظام السياسي يمثل اختبارًا حقيقيًا للحكومة، خاصة مع تصاعد احتجاجات الفئات المختلفة في المدن الكبرى.

إشارات إلى مراجعة السياسات الحكومية الإيرانية

جاءت تصريحات الرئيس الإيراني لتشير إلى استعداد الحكومة لمراجعة سياساتها الاقتصادية والاجتماعية في حال استمرار احتجاجات المواطنين. 

وأكد على أن الاستقرار السياسي والاقتصادي يعتمد على القدرة على الاستجابة السريعة لمطالب الشارع دون إحداث أزمات إضافية، مشيرًا إلى أن الحوار مع أصحاب المصلحة المحليين يمكن أن يخفف من حدة التوترات.

