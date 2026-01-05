بيني جانتس يزعم: إسرائيل مجبرة على الاستعداد لاحتمال توجيه ضربة أخرى إلى إيران قريبا

18 حجم الخط

قال رئيس حزب أزرق أبيض الإسرائيلي، بيني جانتس، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: إن إسرائيل مجبرة على الاستعداد لاحتمال توجيه ضربة أخرى إلى إيران قريبا.

إسرائيل تستعد لتوجيه ضربة جديدة لإيران

وتأتي تصريحات بيني جانتس بالتزامن مع تحركات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتوجيه ضربة جديدة لإيران ومحاولة إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك خلال زيارته للبيت الأبيض.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أفادت تقارير عبرية، بأن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على خطة الهجوم الجديدة على إيران، والتي سيطلق عليها "الضربة الحديدية".

نتنياهو يوافق على خطة الهجوم على إيران

أعقب ذلك تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة تتابع عن كثب الوضع في إيران، مؤكدًا أنه إذا واصلت قتل المتظاهرين، فسوف تتلقى "ضربة قوية".



وترأس نتنياهو،اجتماعًا أمنيًا مطولًا، استمر 5 ساعات، حضره وزراء المجلس الأمني المصغر "الكابينت"، وتم خلاله مناقشة اليوم والوقت المناسبين للهجوم، بحسب ما أوردته مصادر عبرية.

وذكرت مصادر عبرية أن الاجتماع شهد بحث تقديرات الموقف على جميع الجبهات المفتوحة، مع التركيز على غزة ولبنان وسوريا، وبالطبع أيضًا على إيران واليمن.

وقالت المصادر إنه رغم انسحاب حركة "شاس" من الحكومة الإسرائيلية، إلا أن الوزير أرييه درعي شارك في نقاش رئيس الوزراء مع الحكومة الأمنية المصغرة.

وأفادت قناة "i24news" العبرية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي دخل في حالة تأهب قصوى خشية تحويل إيران لنيرانها صوب إسرائيل، مشيرة إلى أن شعبة الاستخبارات الإسرائيلية تجري كذلك تدريبات عسكرية.

