بقيادة رونالدو، موعد مباراة النصر والقادسية بالدوري السعودي والتشكيل المتوقع

الدوري السعودي، يواجه فريق النصر نظيره القادسية، اليوم الخميس، على ملعب الأول بارك مباراة اليوم بين النصر والقادسية ضمن الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة النصر والقادسية

وتقام مباراة النصر ضد القادسية اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على ملعب الأول بارك.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والقادسية

وتبث قناة ثمانية مباراة النصر والقادسية، بشكل مباشر، ليتمكن المشاهدون من متابعة أحداث اللقاء بشكل حي ومباشر.

ترتيب النصر والقادسية بالدوري السعودي

ويتواجد نادي النصر في المركز الثاني برصيد 31 نقطة، مما يجعله أحد المرشحين لتحقيق الفوز، بينما يقف القادسية في المركز الخامس، وله 24 نقطة.

وتمثل مواجهة القادسية اختبارا مهما لكتيبة "العالمي" بقيادة جورجي جيسوس، الذي سبق أن تجرع الهزيمة أمامه في الموسم الماضي.

ويغيب عن النصر نجمه السنغالي ساديو ماني لتواجده مع منتخب بلاده، ونواف بوشل للإيقاف فيما يحيط الغموض حول مشاركة الفرنسي محمد سيماكان لعدم الجاهزية.

تاريخ مواجهات النصر ضد القادسية



وقبل مباراة اليوم التقى الفريقان 18 مرة، فاز النصر في 9، مقابل 6 انتصارات لصالح القادسية، وحسم التعادل 3 مباريات، وسجل هجوم فريق النصر 31 هدفًا، بينما أحرز هجوم القادسية 20 هدف.

تشكيل النصر المتوقع لمواجهة القادسية في دوري روشن



حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: سلطان الغنام، عبدالإله العمري، إينيجو مارتينيز، فهد الناصر.

خط الوسط: بروزوفيتش، أنجيلو، ويسلي تيكسيرا.

خط الهجوم: كومان، كريستيانو رونالدو، جواو فيليكس.

