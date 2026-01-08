الخميس 08 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بقيادة رونالدو، موعد مباراة النصر والقادسية بالدوري السعودي والتشكيل المتوقع

النصر السعودي،فيتو
النصر السعودي،فيتو
18 حجم الخط

الدوري السعودي، يواجه فريق النصر نظيره القادسية، اليوم الخميس، على ملعب الأول بارك مباراة اليوم بين النصر والقادسية ضمن الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة النصر والقادسية 

وتقام مباراة النصر ضد القادسية اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على ملعب الأول بارك.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والقادسية 

وتبث قناة ثمانية مباراة النصر والقادسية، بشكل مباشر، ليتمكن المشاهدون من متابعة أحداث اللقاء بشكل حي ومباشر.

ترتيب النصر والقادسية بالدوري السعودي 

ويتواجد  نادي النصر في المركز الثاني برصيد 31 نقطة، مما يجعله أحد المرشحين لتحقيق الفوز، بينما يقف القادسية في المركز الخامس، وله 24 نقطة.

وتمثل مواجهة القادسية اختبارا مهما لكتيبة "العالمي" بقيادة جورجي جيسوس، الذي سبق أن تجرع الهزيمة أمامه في الموسم الماضي.

ويغيب عن النصر نجمه السنغالي ساديو ماني لتواجده مع منتخب بلاده، ونواف بوشل للإيقاف فيما يحيط الغموض حول مشاركة  الفرنسي محمد سيماكان لعدم الجاهزية.

تاريخ مواجهات النصر ضد القادسية


وقبل مباراة اليوم التقى الفريقان 18 مرة، فاز النصر في 9، مقابل 6 انتصارات لصالح القادسية، وحسم التعادل 3 مباريات، وسجل هجوم فريق النصر  31 هدفًا، بينما أحرز هجوم القادسية 20 هدف. 

تشكيل النصر المتوقع لمواجهة القادسية في دوري روشن


حراسة المرمى: نواف العقيدي.
خط الدفاع: سلطان الغنام، عبدالإله العمري، إينيجو مارتينيز، فهد الناصر.
خط الوسط: بروزوفيتش، أنجيلو، ويسلي تيكسيرا.
خط الهجوم: كومان، كريستيانو رونالدو، جواو فيليكس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري السعودي التشكيل المتوقع للنصر السنغالي ساديو ماني النصر والقادسية بروزوفيتش دوري روشن السعودي كريستيانو رونالدو

مواد متعلقة

موعد مباراة الهلال والحزم بالدوري السعودي

حرس الحدود يصطدم بسموحة في دور الـ16 ببطولة كأس مصر

منتخب مصر يرد على إمكانية توقيع عقوبة ضد حسام حسن بسبب جماهير المغرب

علي ماهر يرفض طلب الأهلي بضم مهاجم سيراميكا

الأهلي يقترب من إنهاء صفقة عمرو الجزار

حسام حسن يبدأ الاستعداد لموقعة كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا

موعد مباراة الأهلي وفاركو في كأس عاصمة مصر

حقيقة دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع أيوب الكعبي

ads

الأكثر قراءة

سعر الخضار اليوم، الطماطم تسجل 15 جنيها بسوق الجملة وانخفاض 3 أصناف منها الفلفل

القاهرة تسجل 25 وأسوان تتجاوز الـ 30، درجات الحرارة اليوم الخميس في محافظات مصر

8 معلومات عن متحف قرّاء القرآن الكريم بمركز مصر الإسلامي بالعاصمة الجديدة (صور)

ليفربول ضيفا ثقيلا على آرسنال في قمة الجولة بالدوري الإنجليزي

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أتلتيكو مدريد في السوبر الإسباني

الأهلي يتابع حالة تريزيجيه ويحذر اللاعب من ارتكاب هذا الأم

أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك الأهلي اليوم الخميس 8-1-2026

ريال مدريد يصطدم بـ أتلتيكو الليلة في نصف نهائي السوبر الإسباني

خدمات

المزيد

الدينار البحريني يسجل 125.58 جنيها في البنك المركزي ببداية تعاملات اليوم الخميس

أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك الأهلي اليوم الخميس 8-1-2026

الهدوء يخيم على أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 8-1-2026

سعر الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الخميس 8-1-2026

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز الكذب في السيرة الذاتية للحصول على فرصة عمل؟ أمين الفتوى يجيب

تفسير رؤيا الملابس القديمة في المنام وعلاقتها بالقطيعة بين الأهل والأصدقاء

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 8 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية