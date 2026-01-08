الخميس 08 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة الهلال والحزم بالدوري السعودي

الهلال السعودي،فيتو
الهلال السعودي،فيتو
18 حجم الخط

الدوري السعودي، يواجه نادي الهلال نظيره الحزم، اليوم الخميس، في المباراة التي ستقام على  ملعب "المملكة أرينا"، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لبطولة دوري روشن السعودي.

يدخل الهلال اللقاء بمعنويات مرتفعة بصفته متصدر جدول الترتيب الحالي برصيد 32 نقطة، حيث يسعى الفريق لمواصلة سلسلة انتصاراته وتعزيز صدارته للدوري والابتعاد عن أقرب ملاحقيه.

في المقابل، يطمح فريق الحزم لتحقيق نتيجة إيجابية وتحسين وضعه في جدول الترتيب، حيث يحتل المركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة.

موعد مباراة الهلال ضد الحزم

ومن المقرر أن تقام مباراة الهلال والحزم  اليوم الخميس، في تمام الساعة 04:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الحزم

وتنقل أحداث اللقاء مباشرة وحصريًا عبر قنوات "ثمانية" وتطبيق "ثمانية"، الناقل لمباريات دوري روشن السعودي.

معلق مباراة الهلال ضد الحزم

وأعلنت شبكة قنوات ثمانية عن تكليف المعلق سليمان الشريف للوصف والتعليق على أحداث هذه المواجهة التي ستجمع بين متصدر الدوري وفريق الحزم.

ولم يخسر الهلال في آخر 7 مباريات ضد الحزم في الدوري حيث فاز في 5 وتعادل في اثنتين.

وفاز فريق المدرب سيموني إنزاجي في آخر 9 مباريات في الدوري السعودي، تعود آخر مرةٍ فاز فيها في 10 مباريات متتالية إلى الفترة بين مايو وأكتوبر 2024؛ وهناك رقم آخر يشير إلى أن الهلال لم يخسر في آخر 20 مباراة بالمسابقة (فاز في 15 وتعادل في5).

كما لم يخسر عملاق الرياض في آخر 10 مباريات على أرضه بدوري المحترفين حيث فاز في 8، تعادل في مباراتين بما في ذلك فوزه في آخر 4 مباريات على التوالي.

ونجح الهلال السعودي  في التسجيل في آخر 63 مباراة على أرضه بالمسابقة (مجموع 170 هدفًا).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري السعودي بطولة دوري روشن السعودي دوري روشن السعودي دوري روشن موعد مباراه الهلال مباراة الهلال

مواد متعلقة

حرس الحدود يصطدم بسموحة في دور الـ16 ببطولة كأس مصر

منتخب مصر يرد على إمكانية توقيع عقوبة ضد حسام حسن بسبب جماهير المغرب

علي ماهر يرفض طلب الأهلي بضم مهاجم سيراميكا

الأهلي يقترب من إنهاء صفقة عمرو الجزار

حسام حسن يبدأ الاستعداد لموقعة كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا

موعد مباراة الأهلي وفاركو في كأس عاصمة مصر

حقيقة دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع أيوب الكعبي

قناة مفتوحة تنقل مباراة منتخب مصر في ربع نهائي أمم أفريقيا

ads

الأكثر قراءة

سعر الخضار اليوم، الطماطم تسجل 15 جنيها بسوق الجملة وانخفاض 3 أصناف منها الفلفل

القاهرة تسجل 25 وأسوان تتجاوز الـ 30، درجات الحرارة اليوم الخميس في محافظات مصر

ليفربول ضيفا ثقيلا على آرسنال في قمة الجولة بالدوري الإنجليزي

أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك الأهلي اليوم الخميس 8-1-2026

ريال مدريد يصطدم بـ أتلتيكو الليلة في نصف نهائي السوبر الإسباني

8 معلومات عن متحف قرّاء القرآن الكريم بمركز مصر الإسلامي بالعاصمة الجديدة (صور)

الأهلي يتابع حالة تريزيجيه ويحذر اللاعب من ارتكاب هذا الأم

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أتلتيكو مدريد في السوبر الإسباني

خدمات

المزيد

الدينار البحريني يسجل 125.58 جنيها في البنك المركزي ببداية تعاملات اليوم الخميس

أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك الأهلي اليوم الخميس 8-1-2026

الهدوء يخيم على أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 8-1-2026

سعر الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الخميس 8-1-2026

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز الكذب في السيرة الذاتية للحصول على فرصة عمل؟ أمين الفتوى يجيب

تفسير رؤيا الملابس القديمة في المنام وعلاقتها بالقطيعة بين الأهل والأصدقاء

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 8 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية