الثلاثاء 06 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ساديو ماني: لقب أمم أفريقيا لا يذهب بالضرورة للمنتخب الأفضل فنيا

ماني
ماني
18 حجم الخط

 أكد الدولي السنغالي ساديو ماني أن المنتخب الأفضل فنيًا ليس بالضرورة أن يتوج بلقب كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليًا في المغرب، مشيرًا إلى أن الجوانب الذهنية تلعب دورًا حاسمًا في تحديد بطل البطولة.


وتقترب منافسات أمم أفريقيا من مراحل الحسم، بعدما حجزت ستة منتخبات مقاعدها في الدور ربع النهائي، في انتظار اكتمال المشهد بتحديد هوية آخر فريقين متأهلين. 

ويصطدم المنتخب السنغالي بنظيره المالي في الدور المقبل، بينما يواجه المنتخب المغربي نظيره الكاميروني. 

كما تلتقي مصر مع الفائز من مواجهة بوركينا فاسو وكوت ديفوار، في حين ينتظر منتخب نيجيريا المتأهل من لقاء الكونغو الديمقراطية والجزائر.

الفوز أهم من الأداء 


وقال ماني، جناح النصر السعودي، في تصريحات صحفية: «المنتخب الأفضل ليس دائمًا من يفوز بكأس الأمم الأفريقية، فالعامل الذهني يلعب دورًا كبيرًا، خاصة في بطولة مليئة بالتحديات مثل هذه».


وأضاف نجم منتخب السنغال: «سنحاول الحفاظ على التواضع والبقاء على أرض الواقع، والأهم هو التعامل مع كل مباراة على حدة»، مؤكدًا أن التركيز والانضباط الذهني قد يصنعان الفارق في الأدوار الإقصائية.

موعد مباراة السنغال ومالي في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية

 تقام مباراة السنغال ومالي، في ربع نهائي أمم أفريقيا 2025 يوم الجمعة 9 يناير الجاري، الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة السنغال ضد مالي في الدور نصف النهائي مع الفائز من مباراتي ( مصر ضد كوت ديفوار ضد بوركينا فاسو).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الامم الافريقية الكونغو الديمقراطية الكاميروني المنتخب المغربي المنتخب السنغالي بوركينا فاسو كاس الأمم الإفريقية كأس الأمم الأفريقي منتخب المغربي منتخب نيجيريا منتخب المغرب

مواد متعلقة

موعد مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو في أمم أفريقيا 2025

أيمن يونس: مواجهات دور الـ16 درس مهم لحسام حسن قبل لقاء بنين

أبرزها مصر ضد بنين، مواعيد مباريات اليوم في أمم أفريقيا

طريق مصر، موعد مباراة السنغال ومالي في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية

الأكثر قراءة

رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يتابع امتحانات النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية

السيسى يهنئ البابا تواضروس وأقباط مصر بمناسبة عيد الميلاد المجيد

برفقة أسرتها، رانيا يوسف في رحلة بالون طائر بسماء الأقصر

ارتفاع جديد للكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

صندوق النقد: إقرار المراجعتين الخامسة والسادسة لمصر خلال 6 أسابيع

بمشاركة السيسي، الكنيسة القبطية تحتفل بعيد الميلاد المجيد مساء اليوم

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 9 أصناف دفعة واحدة والطماطم تقفز إلى 14 جنيها بسوق الجملة

ماسكات طبيعية مرطبة قبل النوم، لبشرة نضرة صباحا

خدمات

المزيد

ارتفاع جديد للكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على سعر الأرز اليوم الاثنين

الدينار الأردني يسجل 67.32 جنيها في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته.. ماذا قدم أموريم مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مسيرة عالم أزهري جريء، محطات بارزة في حياة الدكتور موسى شاهين لاشين

أصلها وحكمها والقول الفصل في توقيتها، كل ما تريد معرفته عن معجزة الإسراء والمعراج

تفسير حلم الحزن في المنام وعلاقته بالإصابة بمرض والتعافي بعد فترة

المزيد
الجريدة الرسمية