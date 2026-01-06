ساديو ماني: لقب أمم أفريقيا لا يذهب بالضرورة للمنتخب الأفضل فنيا

18 حجم الخط

أكد الدولي السنغالي ساديو ماني أن المنتخب الأفضل فنيًا ليس بالضرورة أن يتوج بلقب كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليًا في المغرب، مشيرًا إلى أن الجوانب الذهنية تلعب دورًا حاسمًا في تحديد بطل البطولة.



وتقترب منافسات أمم أفريقيا من مراحل الحسم، بعدما حجزت ستة منتخبات مقاعدها في الدور ربع النهائي، في انتظار اكتمال المشهد بتحديد هوية آخر فريقين متأهلين.

ويصطدم المنتخب السنغالي بنظيره المالي في الدور المقبل، بينما يواجه المنتخب المغربي نظيره الكاميروني.

كما تلتقي مصر مع الفائز من مواجهة بوركينا فاسو وكوت ديفوار، في حين ينتظر منتخب نيجيريا المتأهل من لقاء الكونغو الديمقراطية والجزائر.

الفوز أهم من الأداء



وقال ماني، جناح النصر السعودي، في تصريحات صحفية: «المنتخب الأفضل ليس دائمًا من يفوز بكأس الأمم الأفريقية، فالعامل الذهني يلعب دورًا كبيرًا، خاصة في بطولة مليئة بالتحديات مثل هذه».



وأضاف نجم منتخب السنغال: «سنحاول الحفاظ على التواضع والبقاء على أرض الواقع، والأهم هو التعامل مع كل مباراة على حدة»، مؤكدًا أن التركيز والانضباط الذهني قد يصنعان الفارق في الأدوار الإقصائية.

موعد مباراة السنغال ومالي في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية

تقام مباراة السنغال ومالي، في ربع نهائي أمم أفريقيا 2025 يوم الجمعة 9 يناير الجاري، الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة السنغال ضد مالي في الدور نصف النهائي مع الفائز من مباراتي ( مصر ضد كوت ديفوار ضد بوركينا فاسو).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.