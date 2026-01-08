أستراليا: لجنة تحقيق فيدرالية في هجوم شاطئ بونداي

18 حجم الخط

أعلنت السلطات الاسترالية، اليوم الخميس، تشكيل لجنة تحقيق فيدرالية في هجوم شاطئ بونداي في سيدني، الذي وقع في 14 ديسمبر 2025 خلال احتفالات اليهود بما يسمى بـ"عيد الأنوار اليهودي" (الحانوكا)، وأدى إلى مقتل 15 شخصا وإصابة عشرات آخرين.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي في تصريحات صحفية خلال إعلانه تشكيل اللجنة: "لقد أكدت مرارا أن أولوية حكومتنا هي تعزيز الوحدة والتماسك الاجتماعي، وهذا ما تحتاجه أستراليا للتعافي".

في 30 ديسمبر 2025، أعلنت مفوضة الشرطة الفيدرالية الأسترالية كريسي باريت أن مرتكبي الحادث لم يكونا جزءا من خلية إرهابية أوسع، وتصرفا بشكل منفرد، مشيرة إلى أن منفذي الحادث هما ساجد أكرم البالغ من العمر 50 عاما، ونجله نويد أكرم وعمره 24 عاما.

مقتل أحد منفذي الهجوم

وقُتل ساجد أكرم برصاص الشرطة خلال الهجوم، الذي يُشتبه في أنه نفذه مع نجله، وكانا مسلحين ببنادق طويلة؛ حيث أطلقا النار على مشاركين في فعالية لعيد "الحانوكا" على شاطئ بونداي.

أما نويد، الذي نقل إلى المستشفى بعد الهجوم، فقد وجهت إليه 59 تهمة، بينها 15 تهمة قتل وتهمة ارتكاب عمل إرهابي، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في أبريل 2026.

الذئاب المنفردة

تشير الإحصائيات الأوروبية الأخيرة إلى ارتفاع هجمات الذئاب المنفردة من خلال اللجوء إلى وسائل بسيطة مثل الطعن بالسكاكين، أو عمليات الدهس؛ حيث أصبحت "الهجمات منخفضة التعقيد" هي السمة الغالبة للعمليات الإرهابية المتوقع أن تشهدها أوروبا في 2026، مؤكدة أن 93% من الهجمات الإرهابية التي شهدتها أوروبا خلال السنوات الخمس الماضية نفذها أفراد منفردون.

وبحسب تقرير أصدره "المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات- ألمانيا وهولندا"، تشير تقارير الاستخبارات الألمانية والفرنسية إلى أن كثيرا من منفذي عمليات 2023– 2025 كانوا أشخاصا غير معروفين للأجهزة الأمنية، فيما سجل المشهد الأوروبي نمطا لافتا تمثل في نمو التطرف اليميني بموازاة استمرار خطر "الجهاديين".

محاربة التطرف والإرهاب أكثر تعقيدا في 2026

وتقف أوروبا الآن أمام مشهد لا يضم فاعلا واحدا، بل عدة أطياف في نفس الوقت هم "جهاديون متأثرون بخراسان وبقايا داعش"، ومتطرفون يمينيون معزولون، ومتطرفون يساريون أو فوضويون في بعض الدول؛ ما يجعل محاربة التطرف والإرهاب أكثر تعقيدا خلال 2026، وفق التقرير.

وأوضح المركز أن "هجمات الذئاب المنفردة لديها تأثير عميق؛ إذ إن عشوائية هذه الهجمات وعدم القدرة على التنبؤ بها يخلقان شعورا عاما بالخوف، بحيث يشعر المواطنون بأن أي شخص، في أي مكان، قد يكون هدفا".

