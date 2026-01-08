الخميس 08 يناير 2026
رياح وأتربة ورمال، تحذير من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم

حالة الطقس
حالة الطقس
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وذلك على فترات متقطعة.

طقس الغد، شبورة كثيفة على هذه الطرق

الأرصاد تعلن حالة طقس الإثنين وفرص لأمطار خفيفة تصل إلى الجنوب

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس، متوقعة أن يسود طقس دافئ نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد البرودة  فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء مع فرص تكون الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس.

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة فى آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم كالتالي:

القاهرة الكبرى 

درجة الحرارة العظمى:  25

درجة الحرارة الصغرى: 14

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 12

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى: 14
  

الجريدة الرسمية