ضبط المتهمين بإصابة طالبين في مشاجرة داخل ملعب بكفر شكر

شهدت قرية المنشأة الصغرى التابعة لدائرة مركز شرطة كفر شكر إصابة شابين بطعنات نافذة على يد شخصين إثر مشادة كلامية بينهما، داخل ملعب كرة قدم.

تم إخطار اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كنت البداية بتلقي اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية إخطارا من المقدم محمد عماد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر بورود بلاغ بحدوث مشاجرة وإصابة شخصين بطعنات.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم محمد عماد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر، بحدوث مشادة كلامية بين 4 شباب طلاب بالثانوية العامة بقرية المنشأة الصغري دائرة المركز داخل ملعب كرة القدم تطورت إلي مشاجرة بالأيدي قام على إثرها أحدهما باستخراج سلاح أبيض مطواة وإصابة الأول بطعنة بالقدم، وحالته مستقرة وإصابة الآخر بطعنة نافذة بالبطن وتم إجراء عملية جراحية له.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب زياد هاشم، والنقيب أحمد عبدالحفيظ الخولي، والنقيب أحمد عاطف، والنقيب إياد وليد، معاوني رئيس المباحث تم ضبط المتهمين، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

