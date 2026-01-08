تشكيل ليفربول المتوقع أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي

18 حجم الخط

الدوري الإنجليزي، يحتضن ملعب الإمارات مساء اليوم الخميس قمة أرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، لحساب الجولة الـ 21 من مسابقة البريميرليج.

ويغيب محمد صلاح عن ليفربول بسبب تواجده رفقة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب 2025.

وقاد صلاح منتخب الفراعنة لبلوغ ربع نهائي الكان، ويستعد لمواجهة أفيال كوت ديفوار يوم السبت المقبل.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام أرسنال

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: كونور برادلي، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، ميلوس كيركيز.

خط الوسط: ريان جرافينبرخ، أليكسيس ماك أليستر.

خط الوسط الهجومي: دومينيك سوبوسلاي، جونز، فلوريان فيرتز.

خط الهجوم: كودي جاكبو.

موعد مباراة أرسنال وليفربول

وتنطلق مباراة أرسنال وليفربول في الجولة الـ 21 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويسعى ليفربول إلى تحقيق نتيجة إيجابية في ملعب الإمارات، للعودة بقوة إلى دائرة المنافسة على اللقب.

فيما يدخل أرسنال قمة ليفربول بمعنويات مرتفعة، ويأمل في تعزيز صدارته للدوري الإنجليزي بعد تعادل مانشستر سيتي وأستون فيلا أقرب المنافسين في الجولة ذاتها.

موقف أرسنال وليفربول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز



ويتواجد أرسنال في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 48 نقطة، في بينما يتواجد ليفربول في المركز الرابع في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 34 نقطة.

نتائج مباريات الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد 1-2 نوتينجهام فورست

كريستال بالاس 0-0 أستون فيلا

فولهام 2-1 تشيلسي

برينتفورد 3-0 سندرلاند

بورنموث 3-2 توتنهام

مانشستر سيتي 1-1 برايتون

إيفرتون 1-1 وولفرهامبتون

بيرنلي 2-2 مانشستر يونايتد

نيوكاسل يونايتد 4-3 ليدز

الخميس 8 يناير

آرسنال ضد ليفربول - 10 مساءً

