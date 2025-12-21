دراسة حديثة: الجبن يقلل خطر الإصابة بالخرف

18 حجم الخط

كشفت دراسة حديثة عن وجود علاقة ارتباطية بين التناول المنتظم للجبن وانخفاض خطر الإصابة بـالخرف، مما يسلط الضوء مجددا على تأثير النمط الغذائي في الحفاظ على الصحة الإدراكية على المدى الطويل.

تفاصيل الدراسة

شملت الدراسة التي نشرت في مجلة "Nutrients" العلمية، 7914 مشاركا تمت متابعتهم على مدار ثلاث سنوات، وأظهرت النتائج أن 134 شخصا فقط من الذين أفادوا بتناول الجبن بانتظام ظهرت عليهم أعراض الخرف، مقارنة بـ 176 شخصا ممن لا يتناولونه.

وبحسب الأرقام، فإن مستهلكي الجبن كانوا أقل عرضة للإصابة بنسبة بلغت 1.06 نقطة مئوية، وأشار مؤلفو الدراسة إلى أن هذه النتائج تتماشى مع أبحاث سابقة تشير إلى أن منتجات الألبان قد تحمل خصائص "واقية للأعصاب".

وحذر الباحث الرئيسي في الدراسة، الدكتور سونغوون جيونغ، من جامعة "نييمي" في أوكاياما، من ضرورة قراءة النتائج بحذر نظرا لاختلاف العادات الغذائية، وأوضح أن متوسط استهلاك الفرد للجبن في اليابان يبلغ 2.6 كجم سنويا فقط، بينما يصل في الولايات المتحدة إلى 17.4 كجم.

وقال جيونغ: "بسبب انخفاض مستوى الاستهلاك الأساسي في اليابان، قد تظهر الفروق البسيطة في تكرار التناول بشكل أكثر وضوحا من الناحية الإحصائية"، وأضاف أن الزيادات الطفيفة في الاستهلاك في بيئة يقل فيها تناول الألبان أصلا قد تؤدي إلى نتائج ملموسة، بينما قد لا يظهر ذات التأثير في الدول الغربية حيث الاستهلاك مرتفع بالفعل.

وحذرت أخصائية التغذية ميشيل روثينشتاين، المتخصصة في أمراض القلب، من الإفراط في التناول، مشيرة إلى أن الجبن يحتوي على مستويات عالية من الصوديوم والدهون المشبعة، وهي عوامل قد تؤدي لارتفاع ضغط الدم والكوليسترول، وكلاهما من عوامل خطر الإصابة بالخرف.

كيف يحمي الجبن الدماغ؟

أشار الدكتور جيونغ إلى أن الدراسات السابقة تقترح احتواء الجبن على عناصر حيوية مثل:

فيتامين K2 ومضادات الأكسدة (مثل السيلينيوم وفيتامين E).

البروتينات والأحماض الأمينية التي تدعم صحة الأوعية الدموية وتقلل الالتهابات.

الببتيدات الحيوية والبروبيوتيك، خاصة في الأجبان المختمرة والمصنعة بطرق طبيعية، والتي قد تعزز الوظائف الإدراكية.

اتفقت الدراسة وآراء الخبراء على أن ليست كل الأجبان متساوية، حيث يفضل تناول الأجبان المختمرة باعتدال (ما يعادل 30 إلى 60 جراما) كجزء من نظام غذائي متوازن يضم الخضروات والبقوليات والحبوب الكاملة.

وفي المقابل، يوصى بالابتعاد عن الأجبان شديدة المعالجة أو تلك التي تستهلك مع الكربوهيدرات المكررة والوجبات المقلية، لتجنب الآثار السلبية للصوديوم والدهون الزائدة.

