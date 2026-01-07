الأربعاء 07 يناير 2026
خارج الحدود

ترامب: تدخلي حال دون سيطرة روسيا الكاملة على أوكرانيا

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو
الحرب الروسية الأوكرانية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تدخله كان عاملًا حاسمًا في منع روسيا من السيطرة الكاملة على أوكرانيا، معتبرًا أن الموقف الأمريكي خلال فترته الرئاسية شكّل عنصر توازن في الصراع القائم. وأضاف أن الولايات المتحدة لعبت دورًا محوريًا في ردع موسكو ومنع توسع نفوذها العسكري في المنطقة.


موقف ثابت من ترامب تجاه حلف شمال الأطلسي


وأكد ترامب أن بلاده ستظل دائمًا إلى جانب حلف شمال الأطلسي (الناتو)، حتى في حال عدم وقوف الحلف إلى جانب الولايات المتحدة في بعض القضايا. وشدد على أن واشنطن تتحمل أعباء كبيرة داخل الحلف، لكنها مستمرة في دعمه باعتباره ركيزة أساسية للأمن الأوروبي والدولي.


انتقادات مبطنة من ترامب لشركاء حلف الناتو


وتضمنت تصريحات ترامب انتقادات غير مباشرة لبعض الدول الأعضاء في الناتو، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة قدمت دعمًا عسكريًا وماليًا يفوق ما قدمه الآخرون، في وقت طالب فيه الحلفاء بـ تحمل مسؤولياتهم الدفاعية وزيادة الإنفاق العسكري بما يتناسب مع التزاماتهم داخل الحلف.


أوكرانيا في صلب الحسابات الجيوسياسية


وأشار ترامب إلى أن أوكرانيا تمثل ساحة مركزية في الصراع بين القوى الكبرى، مؤكدًا أن أي تراجع أمريكي كان سيمنح روسيا فرصة للسيطرة الكاملة على البلاد، وهو ما كانت له تداعيات خطيرة على أمن أوروبا الشرقية وتوازن القوى العالمي.
وتعكس تصريحات ترامب توجهًا سياسيًا يؤكد أولوية المصالح الأمريكية، مع الإبقاء على الالتزامات الدولية في إطار التحالفات التقليدية، معتبرًا أن قوة الولايات المتحدة وقدرتها على التدخل تبقى العامل الحاسم في منع التغيرات الجيوسياسية غير المرغوب فيها

