مطرانية بورسعيد: زيارات الوفود للتهنئة بعيد الميلاد مشهد تتجلى فيه المحبة (فيديو)

18 حجم الخط

قال القس أرميا فهمي المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد إن وفود المهنئين التي حرصت هذه الفترة على زيارة الكنيسة وتقديم التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ما هي إلا رسالة حب ومودة تؤكد للعالم بأكمله بأن مصر على قلب رجل واحد، وأن قطبي الأمة المسلمين والمسيحيين سيظلون أخوه في كل الأفراح والأحزان على حد السواء.

القس أرميا فهمي المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، فيتو

المتحدث باسم مطرانية بورسعيد يشكر كل الوفود

ووجه القس أرميا فهمي الشكر باسم الأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد وضواحيها لكل القيادات والمسؤولين ووفود كل الأحزاب والنواب والقيادات السياسية والأحياء ومديريات بورسعيد وكل شخص قدم التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

الجيران يتهافتون على الكنيسة لتقديم التهاني

وتابع بكل تقدير حتى جيراننا الذين يسكنون في عقارات محيطة بالكنائس، يزورون الكنيسة في العيد ويقدمون التهنئة لنا، في مشهد يتجلى فيه المحبة والأخوة".

المتحدث باسم مطرانية بورسعيد يشكر الصحفيين والإعلاميين

وعلى صعيد متصل، توجه القس أرميا فهمي المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد بالشكر والتقدير للإعلاميين والصحفيين بالمحافظة الباسلة الذين يحرصون دوما على مشاركة الإخوة الأقباط كل عام في ليلة عيد الميلاد، ويقومون بالتغطية الصحفية لاحتفالات الكنيسة في جميع مناسباتها.

وعلى جانب آخر، أكد القس أرميا فهمي أن كنيسة الأنبا بيشوي الكائنة بميدان المنشية ببورسعيد سوف تنظم كرنفالا ضخم يتضمن مجموعة من الألعاب والفقرات المختلفة صباح اليوم الموافق 7 يناير، وذلك لإدخال السعادة والبهجة على قلوب الأطفال والشباب على حد السواء، وذلك تحت رعايه الأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد وضواحيها لمشاركة المواطنين فرحة العيد.

