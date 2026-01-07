علا رامي: تصنيف الفنانين قرار الجمهور ومفيش فنان أوحد (فيديو)

18 حجم الخط

أكدت الفنانة علا رامي، أن كثيرا من المواطنين لا يفرقون بينها وبين الفنانة شيرين، بسبب الشبه الكبير بينهما.



وعن أسباب اختفائها عن الساحة الفنية قالت في مداخلة هاتفية لبرنامج "تفاصيل"، تقديم الإعلامية نهال طايل، المذاع على فضائية "صدى البلد 2": "إن الفن عرض وطلب والمعروض عليا قليل، فأنا ممثلة محترفة، اشتغلت بالفن لمدة 23 عاما".



وتابعت: "التزمت منزلي منذ 10 سنوات ولم أتلق أي عروض للمشاركة في أعمال فنية، ونجحت في تحقيق فترة الانتشار والشهرة، والآن أجلس في المنزل، أنتظر العروض الفنية".



وقالت الفنانة علا رامي: "حققت نجاحا فنية كثيرة فى أعمال الفنية، وانتشار القنوات الفضائية والسوشيال ميديا حاليا ظلم جيلي، لأن في فترة ظهوري لم يكن هناك سوشيال ميديا أو انتشار مثل القنوات الفضائية، وأشاهد الأعمال الفنية الكبيرة، وأتعلم من الفنانين الكبار".



وأضاف: "الجمهور صاحب قرار تصنيف الفنانين، فلا يمكن لفنان أن يقول على نفسه أنه النجم الأول، أو الأوحد، ومفيش حاجة أسمها فنان رقم 1 فى الوسط الفني".



وكانت الفنانة علا رامي كشفت أسباب رفضها الزواج، قائلة: “لن أتحدث عن أن العمر وكل هذه المبررات، ولكن أقول بأنني تزوجت فى سن صغيرة وأنجبت ابني، وتخرج فى معهد الفنون المسرحية ويعمل حاليا وتزوج وأنجب”.

وقالت: "أعيش حاليا فى حالة سكينة، ومبسوطة، وأرفض أن أعود مرة أخرى لأكون تحت سيطرة أحد، أو تحكمات أى الإنسان عندما يتقدم فى العمر يضيق صدره، ومش عايزة أتجوز تاني وعايشة حياتي سعيدة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.