انفصال عمرو خورشيد وياسمين الجيلاني بعد زواج 10 سنوات

عمرو خورشيد وياسمين
عمرو خورشيد وياسمين الجيلاني

أعلن الفنان عمر خورشيد انفصاله رسميًا عن الفنانة ياسمين الجيلاني بعد عشر سنوات من الزواج.

وكتب عمر خورشيد نجل الفنانة علا رامي منشورا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قال فيه:"تم الطلاق بيني وبين ياسمين الجيلاني ام بنتي بالود والتراضي وكما وجب الإعلان في الزواج فيجب ايضًا الإعلان في الطلاق".

 

زواج عمرو خورشيد وياسمين الجيلاني

يذكر أن الفنان عمرو خورشيد وياسمين الجيلاني تزوجا عام 2015 وحضر حفل الزفاف الذي أقيم الليلة بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة عدد كبير من النجوم ومن بينهم الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، وأمل رزق، والفنان رامي وحيد، وعمرو عبدالعزيز، وحنان مطاوع، وحنان شوقي، وطارق النهري، والفنانة ميرنا وليد، وياسمين جمال، وغادة إبراهيم، والإعلامي ممدوح موسى، وعدد كبير من الأصدقاء والأقارب.

