علا رشدي تحكي تجربتها مع الأمومة والفن على موجات راديو إنرجي

علا رشدي، فيتو
تحدثت علا رشدي عن تجربة سوبر ماما ومحاولتها للتوازن بين عملها وتجربتها كأم لطفلين، مشيرة إلى أنها تحاول التوفيق بين التصوير ومواعيد جدول ابنتها وابنها.

 

الفنانة علا رشدي

وأشارت علا رشدي خلال حلولها كضيفة على برنامج اصحى بإنرجي عبر محطة راديو إنرجي 92.1 مع باسم كميل وسارة المنذر إلى أنها تحاول توفير وقت مميز مع طفليها وتنظيم المواعيد لتحقيق هذا التوازن.

وكشفت علا رشدي عن مشاركتها في مسلسل "بنج كلي" مع المخرجة نادين خان وسلمى أبو ضيف والفنان دياب سيتم عرضه خارج موسم رمضان.


وأشارت علا رشدي إلى أنها تحضر حاليًا لبودكاست "وجهة مازر" لتقديم محتوى عن الأمومة بطريقة ساخرة. موضحة أنها لا تجد صعوبة دائمًا في البحث عن أفكار محتوى جديدة للحفاظ على استمرارية ما تقدمه.

