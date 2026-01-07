الأربعاء 07 يناير 2026
علا رامي تكشف أسباب رفضها للزواج وطلاقها من أبوالليف (فيديو)

كشفت الفنانة علا رامي أسباب رفضها الزواج، قائلة: “لن أتحدث عن أن العمر وكل هذه المبررات، ولكن أقول بأنني تزوجت فى سن صغيرة وأنجبت ابني، وتخرج فى معهد الفنون المسرحية ويعمل حاليا وتزوج وأنجب”.


وقالت فى مداخلة هاتفية لبرنامج "تفاصيل"، تقديم الإعلامية نهال طايل، المذاع على فضائية "صدى البلد 2":  أعيش حاليا فى حالة مستكينة، ومبسوطة، وأرفض أن أعود مرة أخرى لأكون تحت سيطرة أحد، وتحكمات، والإنسان عندما يتقدم فى العمر يضيق صدره، ومش عايزة أتجوز تاني وعايشة حياتي سعيدة".


وعن تعرضها للخيانة، أكدت الفنانة علا رامي: "تعرضي للخيانة كان من إحدى صديقاتي ولم يكن ذلك السبب الرئيسي فى عدم زواجي، فأنا وصلت لمرحلة عمرية لم أعد أستيطع تحمل مسئولية".


وتحدثت عن زوجها الراحل إيهاب شقيق الموسيقار الراحل عمر خورشيد، قائلة: "زوجي إيهاب كان شقيق الموسيقار عمر خورشيد من والده، والراحلان كانا يتميزان بحسن النية".


وأوضحت: "انفصالي عن المطرب أبوالليف، بسبب تفهمنا لبعض وأن الله لم يرد بأننا نستكمل الحياة الزوجية معا، وعلاقتنا جيدة ومتواصلة، وأن سبب الانفصال كان بسبب الغيرة الشديدة".


الفنانة علا رامي  من مواليد عام 1959، تخرجت من المعهد العالي للباليه، عملت  منذ الصغر في مجال السينما، لكن عرفها الجمهور من خلال فيلم السيرك، ثم استمرت في العمل بين السينما والتليفزيون، ومن أشهر أعمالها السينمائية: (صاحب اﻹدارة بواب العمارة، حنفي الأبهة، كتيبة اﻹعدام، الستات، أرض الأحلام)، كما برزت في التليفزيون من خلال مسلسلات: (رأفت الهجان، يوميات ونيس، الليل وآخره).

 

