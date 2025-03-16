الفنانة علا رامي تكشف لأول مرة قصة زواجها من أبو الليف

أثارت الفنانة علا رامي حالة من الجدل الواسع بعد تصريحاتها النارية التى أطلقتها فى برنامج بعنوان “أوضة ضلمة” مع الإعلامية إنجي هشام، حيث اعترفت بأنها لم تشعر بالأمان مع أزواجها الثلاث.

وقالت علا رامي: إن علاقتها بالفنان نادر أبو الليف يسودها الاحترام المتبادل، وأن فترة زواجهما التي استمرت عامين شهدت ارتباطا قويا، خاصة وأن ظهوره الفني تزامن مع فترة زواجهما، وأضافت أن الخلافات التي أدت إلى الطلاق كانت قابلة للحل، ولكن التسرع في اتخاذ القرار حال دون ذلك.

وأوضحت علا رامي: أنها لم تشعر بالأمان مع أزواجها، وأن الزوج يمكن تعويضه، ولكن الأبناء والأخوة لا يمكن تعويضهم، وأن كل زيجة من زيجاتها كانت لها ظروفها الخاصة وأن حقيقة الأشخاص تظهر بعد انتهاء هذه الظروف.

علا رامى

وكانت كشفت الفنانة علا رامي، أنها تعرضت للخيانة على يد أحد أزواجها، بسبب تدخل إحدى السيدات والتي كانت تريد أن تكون في علاقة مع زوجها.

وقالت علا رامي خلال لقائها مع برنامج “قعدة ستات” الذي تقدمه الإعلامية مروة صبري على شاشة “القاهرة اليوم”، “أيوه اتخانت.. وواحدة كلمته وهو متجوزني وقالها أنا متجوز قالت لأ هاجي وأعملك مشاكل ويعني إيه تتجوز وتسبني، انسحبت بكل هدوء ومش بدخل في معارك.. حسيت إن ده موقف مش حلو، ويعني ايه يسمحلها تيجي بيتي”.

وقالت علا رامي خلال لقائها في برنامج “قعدة ستات” المذاع على شاشة “القاهرة اليوم”، إنها انفصلت عن نادر أبو الليف بسبب الجمهور: الناس فرقت ما بينا، عشان شايفنا اننا مش شبه بعض.. الناس كانت بتقول احنا بنحبك لوحدك وبنحب ابو الليف لوحده، مش السوشيال ميديا هي اللي اتحكمت إذا كنا نكمل ولا لأ.. احنا سيبنا بعض عشان في تراكمات كتير حاجات بسيطة على حاجات بسيطة فبقت مشكلة كبيرة، فقولنا كل واحد يروح لحاله أحسن ولعل من ضمن هذه الأسباب عدم الخلفة.

واستكملت علا رامي حديثها: "بنسأل على بعض لغاية دلوقتي وبنتكلم، وباركتله على جوازه وأطفاله.. وربنا يوفقه في حياته، مقدرناش نستمر مع بعض لظروف كتير".

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