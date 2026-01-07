أمن القاهرة يكشف ملابسات العثور على جثة مسن بمصر الجديدة

18 حجم الخط

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات وغموض العثور على جثة مسن فى أحد الشوارع بـ منطقة مصر الجديدة، وتبين أن أزمة سكر وراء الوفاة ولا توجد أي شبهة جنائية في الواقعة.

العثور على جثة مسن بمصر الجديدة

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص فى أحد الشوارع بمنطقة مصر الجديدة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة مسن ولا توجد به اى إصابات ظاهرية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين إن المتوفي يعاني من مرض السكري وأثناء قيامه بتنظيف سيارته فى الشارع سقط فجأة على الأرض مفارقا للحياة، ولا توجد شبهة جنائية فى الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى سياق آخر، عثرت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ميت غمر بـمحافظة الدقهلية على جثة شاب سوري في العقد الثاني من عمره طافية بمياه ترعة أرض الجزيرة بمدينة ميت غمر، وكثفت الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

العثور علي جثة سوري كافية بنيته ترعة أرض الجزيرة بميت غمر

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بـالعثور على جثة طافية بمياه ترعة أرض الجزيرة بمدينة ميت غمر.

نقل الجثمان للمشرحة

وعلى الفور انتقلت الجهات المختصة من رجال مباحث ميت غمر وسيارة إسعاف، إلى موقع البلاغ، وبالفحص، تبيّن أن الجثة لشاب يُدعى محمود محمد كمون، يبلغ من العمر 20 عامًا، سوري الجنسية، حيث جرى استخراج الجثة من الترعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى ميت غمر تحت تصرف جهات التحقيق، للوقوف على أسباب الوفاة واستكمال الإجراءات.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.