الأربعاء 07 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

أمن القاهرة يكشف ملابسات العثور على جثة مسن بمصر الجديدة

العثور على جثة
العثور على جثة
18 حجم الخط

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات وغموض العثور على جثة مسن فى أحد الشوارع بـ منطقة مصر الجديدة، وتبين أن أزمة سكر وراء الوفاة ولا توجد أي شبهة جنائية في الواقعة.

 

العثور على جثة مسن بمصر الجديدة

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص فى أحد الشوارع بمنطقة مصر الجديدة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 

وبالفحص تبين العثور على جثة مسن ولا توجد به اى إصابات ظاهرية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

 

وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين إن المتوفي يعاني من مرض السكري وأثناء قيامه بتنظيف سيارته فى الشارع سقط فجأة على الأرض مفارقا للحياة، ولا توجد شبهة جنائية فى الواقعة.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

وفى سياق آخر، عثرت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ميت غمر بـمحافظة الدقهلية على جثة شاب سوري في العقد الثاني من عمره طافية بمياه ترعة أرض الجزيرة بمدينة ميت غمر، وكثفت الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

 

العثور علي جثة سوري كافية بنيته ترعة أرض الجزيرة بميت غمر 

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بـالعثور على جثة طافية بمياه ترعة أرض الجزيرة بمدينة ميت غمر.

 

نقل الجثمان للمشرحة 
وعلى الفور انتقلت الجهات المختصة من رجال مباحث ميت غمر وسيارة إسعاف، إلى موقع البلاغ، وبالفحص، تبيّن أن الجثة لشاب يُدعى محمود محمد كمون، يبلغ من العمر 20 عامًا، سوري الجنسية، حيث جرى استخراج الجثة من الترعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

وتم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى ميت غمر تحت تصرف جهات التحقيق، للوقوف على أسباب الوفاة واستكمال الإجراءات.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مصر الجديدة منطقة مصر الجديدة العثور على جثة مسن بمصر الجديدة جثة مسن بمصر الجديدة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة

مواد متعلقة

القبض على تيك توكر بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء بمصر الجديدة

في لفتة إنسانية، أمن القاهرة ينقذ قطة عالقة بين طابقي عقار بمصر الجديدة

اليوم، أولى جلسات محاكمة موظف لاتجاره في النقد الأجنبي بمصر الجديدة

إحالة موظف متهم بالاتجار في النقد الأجنبى بمصر الجديدة للمحاكمة
ads

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، بورنموث يتقدم على توتنهام بثنائية في الشوط الأول

الدوري الانجليزي، تعادل سلبي بين كريستال بالاس وأستون فيلا بالشوط الأول

الدوري الإنجليزي، التشكيل الرسمي لمباراة نيوكاسل ضد ليدز يونايتد

الدوري الإيطالي، فيرونا يتقدم على نابولي بثنائية في الشوط الأول

نابولي يخطف تعادلا مثيرا 2/2 أمام فيرونا في الدوري الإيطالي

ما بين السيجار والكبريت والفواكه تتعدد أنواع قمر الدين، والأغلى بـ 370 جنيهًا

شاب ينهي حياته بالقفز من الطابق الرابع بالهرم

البيت الأبيض: عائدات النفط الفنزويلية ستذهب إلى حسابات أمريكية

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الليرة في مصرف سوريا المركزي مساء اليوم الأربعاء

تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب بالصاغة مساء اليوم الأربعاء

سعر الـ100 ين ياباني في البنك الأهلي مساء اليوم الأربعاء 7-1-2026

66.87 جنيها، سعر الدينار الأردني في البنك الأهلي مساء اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى يرد على من يحرمون تهنئة غير المسلمين بأعيادهم (فيديو)

ما حكم صلاة الرغائب في شهر رجب؟ الإفتاء توضح

شق صدر النبي ومواصفات البراق، مشاهد من رحلة الإسراء والمعراج

المزيد
الجريدة الرسمية