لمدة 9 ساعات، خطة وأماكن انقطاع المياه اليوم في محافظة الدقهلية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، انقطاع المياه عن قرية دنديط التابعة لمركز ومدينة ميت غمر، اليوم الإثنين لتنفيذ أعمال ربط المحطة السطحية على محطة مياه دنديط الارتوازية بمدينة ميت غمر، في إطار الأعمال التي تنفذها الهيئة القومية

موعد انقطاع المياه

وأشارت مياه الدقهلية إلى انقطاع المياه، اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 6 مساءً، لمدة 9 ساعات تقريبًا.

سبب انقطاع المياه

وعللت الشركة سبب انقطاع المياه بالدقهلية إلى تنفيذ أعمال ربط المحطة السطحية على محطة مياه دنديط الارتوازية بمدينة ميت غمر، في إطار الأعمال التي تنفذها الهيئة القومية، بهدف تحسين كفاءة منظومة مياه الشرب وضمان استمرارية الخدمة بالمناطق المستهدفة.

فرق الطوارئ والصيانة ستتواجد بالموقع طوال فترة الأعمال

وأكدت شركة مياه الدقهلية أن فرق الطوارئ والصيانة ستتواجد بالموقع طوال فترة الأعمال، مع الدفع بكافة الإمكانيات الفنية اللازمة للانتهاء من الأعمال في التوقيت المحدد وعودة ضخ المياه تدريجيًا فور الانتهاء.

تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع

وناشدت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية، والهيئات، والمستشفيات، والمخابز، بضرورة تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، حرصًا على عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين.

