تحريات مكثفة لحل لغز العثور على جثة طفل طافية بنيل المعصرة

تجري الإدارة العامة لمباحث القاهرة تحريات مكثفة لحل لغز العثور على جثة طفل طافية على سطح نهر النيل بـمنطقة المعصرة جنوب محافظة القاهرة.



جثة طفل طافية بنيل المعصرة

تلقى قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة طافية بنهر النيل بدائرة القسم، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بفريق إنقاذ نهري لمكان الواقعة.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بالقاهرة من انتشال جثة غريق من نهر النيل المعصرة.

وبالفحص ومناظرة الجثة تبين أنها لطفل، وتبين وجود بعض إصابات ظاهرية بالجثة، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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