في لفتة إنسانية، أمن القاهرة ينقذ قطة عالقة بين طابقي عقار بمصر الجديدة

إنقاذ قطة عالقة بمصر
إنقاذ قطة عالقة بمصر الجديدة
أنقذت قوات الحماية المدنية بالقاهرة قطة عالقة بين الطابق الرابع والخامس فى أحد العقارات السكنية بـ منطقة مصر الجديدة.

 

إنقاذ قطة عالقة بمصر الجديدة

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالي يفيد بوجود قطة عالقة بين طابقى الرابع والخامس، وعدم قدرتها على النزول بمنطقة مصر الجديدة، وعلى الفور انتقل رجال القوات الحماية المدنية بالقاهرة لمكان الواقعة.

إنقاذ قطة عالقة بمصر الجديدة
إنقاذ قطة عالقة بمصر الجديدة

 وتمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذ القطة بسلام، وسط إشادة من الأهالي بسرعة استجابة قوات الشرطة وحُسن تعاملها مع الموقف.

إنقاذ قطة عالقة بمصر الجديدة
إنقاذ قطة عالقة بمصر الجديدة

ولاقى التحرك الفوري للأجهزة الأمنية تفاعلًا واسعًا وإشادة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أثنوا على سرعة التدخل والجانب الإنساني في التعامل مع البلاغ.

 

وفي سياق آخر نجحت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم في تنفيذ تدخل إنساني سريع، حيث تمكنت من إنقاذ قطة كانت محتجزة داخل أحد المحال المغلقة بدائرة قسم شرطة أول الفيوم.

أمن الفيوم ينقذ قطة محتجزة داخل محل مغلق

تعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ ورد  للأجهزة الأمنية يفيد بسماع صوت قطة عالٍ قادم من داخل محل مغلق.

 انتقلت قوة من الشرطة إلى المكان، وتم فتح المحل بحرص وإنقاذ القطة دون أي أضرار بالممتلكات.

 لفتة إنسانية نالت استحسان المواطنين

وقد لاقى هذا التصرف إشادة واسعة من المواطنين الذين عبّروا عن تقديرهم للجهود الإنسانية التي تبذلها  أجهزة وزارة الداخلية في التعامل مع المواقف المختلفة بروح من الرحمة والمسؤولية المجتمعية.

إنقاذ قطة عالقة بمصر الجديدة مصر الجديدة منطقة مصر الجديدة قوات الحماية المدنية بالقاهرة الحماية المدنية بالقاهرة

