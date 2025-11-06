حملات لتحصين كلاب الشوارع بلقاح السعار ببورفؤاد (صور)

18 حجم الخط

تشهد مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد إطلاق حملات مكبرة لتحصين كلاب الشوارع ضد مرض السعار.

وكان الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، أكد استمرار تنفيذ بروتوكول تطعيم الكلاب بلقاح السعار، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد.

تطعيم الكلاب باللقاح ضد السعار ببورفؤاد، فيتو

وأوضحت مدينة بورفؤاد أن الحملات السالف ذكرها تعد خطوة ذات أهمية بالغة نحو الحد من انتشار مرض السعار وتوفير بيئة صحية آمنة للجميع، وذلك من خلال التنسيق مع مديرية الطب البيطري وإدارة شئون البيئة وذلك فى إطار استراتيجية الدولة المصرية للقضاء على مرض السعار ضمن مبادرة "مصر خالية من السعار 2030".

ومن جانبه أكد الدكتور إسلام بهنساوي أن هذا البروتوكول يعد من أهم الأولويات التى تعمل عليها أجهزة المدينة حفاظًا على صحة مواطني المدينة وأمنهم، موضحًا بأن التطعيم ضد مرض السعار، وهو من أخطر الأمراض التي تصيب الإنسان، عن طريق عضة الكلب، باعتبار ذلك أول خطوة للقضاء على مشكلة انتشار الكلاب الضالة والقضاء على مرض السعار.

وأشار رئيس مجلس مدينة بورفؤاد أن المدينة تعتبر من أولى المدن على مستوى الجمهورية التى طبقت النهج العلمى فى حل تلك المشكلة بما لا يتعارض مع الرفق بالحيوانات الأليفة

وأوضح رئيس مدينة بورفؤاد أن مواجهة الكلاب الضالة تحتاج لمزيد من التكاتف والتكامل بين كافة الجهات المعنية لتحقيق المواجهة الحازمة للتغلب على حدوث حالات عقر للكبار والصغار، وبالتالى القضاء على مرض السعار الذي يمثل خطرًا على الإنسان ويتسبب فى وفاته، وهذا يتطلب فى نفس الوقت زيادة التوعية، وتكثيف حملات التطعيم والتعقيم، مع إستخدام الأسلوب الأفضل والإنسانى لمواجهة هذه الظاهرة بالسيطرة على الكلاب الضالة، وتوفير الرعاية البيطرية لها.

وشدد الدكتور إسلام بهنساوي على أهمية التوعية من خطورة مرض السعار وما يسببه من خسائر في الحيوانات والأرواح البشرية وتأثيره الكبير على الاقتصاد القومى، موضحا أن مشكلة «السعار» تؤرق المجتمع بصفة عامة وهو ما ساهم في تعاون الأجهزة الحكومية ممثلة في وزارات الزراعة والصحة والبيئة والتنمية المحلية في تنفيذ استراتيجية مصر للسيطرة على المرض والإعلان عن خلو مصر من «السعار»، بحلول 2030.

