مصرع عامل بـ قرية الزملوطي تحت عجلات قطار الفيوم ـ الواسطي

لقي عامل من الفيوم مصرعه، دهسا تحت عجلات قطار الفيوم ـ الواسطي أثناء عبور مزلقان قرية الزملوطي التابعة لمركز شرطة الفيوم، ولم ينتبه العالم لقدوم القطار، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق.

مصرع عامل دهسا تحت عجلات القطار

وكان اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من مأمور مركز الفيوم، بمصرع عامل دهسا تحت عجلات قطار الفيوم ـ الواسطى، فكلف علي الفور إدارة البحث الجنائي بالمديرية بتشكيل فريق بحث من وحدة مباحث مركز الفيوم، وسرعة الانتقال إلى موقع الحادث، والفحص للوقوف على أسبابه وظروفه وملابساته، والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية، وتبين بالفحص أن محمود محمد محمود سعيد، 38 عامًا، ومقيم بقرية الزملوطي، عامل محارة، وكان يعبر مزلقان السكة الحديد أمام قرية الزملوطي، ولم ينتبه لقدوم القطار، فلقي مصرعه دهسا فوق القضبان، ما أدى إلى تمزق جثمانه وتم نقل الأشلاء إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة الفيوم، وأخطرت النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي، وتولي التحقيق.

خطة وزارة النقل للحد من حوادث القطارات

يذكر أن وزارة النقل وضع. في عام 2024 خطة شاملة لحل أزمة التقاطعات السطحية للسكك الحديدية ضمن الخطة الشاملة لتطوير مرفق القطارات والحفاظ على أرواح المواطنين، والحفاظ على زمن التقاطر.

إلغاء المزلقانات غير الشرعية

وألغت وزارة النقل عددا كبيرا من المزلقانات غير الشرعية على طول خطوط السكك الحديد، وتنفيذ 33 كوبري أعلى المزلقانات الأكثر خطورة على حياة المواطنين التي تسبب في حدوث اختناقات مرورية حادة من تسهيل الحركة المرورية للمواطنين مع عدم التأثير على حركة القطارات وزمن التقاطر.

كما نفذت الوزارة ما يقرب من 660 كوبري فوق تقاطعات السكة الحديد، وأغلقت قرابة 1100 مزلقان عشوائي على مستوى الجمهورية.

