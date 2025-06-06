تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط اندلاع مشاجرة دامية في حدائق أكتوبر

كلفت نيابة الجيزة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط اندلاع مشاجرة عنيفة بجوار كمبوند دجلة منطقة حدائق أكتوبر، وأسفرت عن إصابة 4 أشخاص من جنسية عربية، وذلك إثر خلافات بين طرفين تطورت لتبادل الاعتداء بالأيدي والأسلحة البيضاء.

اندلاع مشاجرة في كومباوند دجلة



البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بالواقعة، وانتقلت على الفور إلى مكان الحادث، حيث تمت السيطرة على الموقف ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تم التحفظ على عدد من المتورطين في الواقعة.

وتكثف جهات التحقيق جهودها للوقوف على ملابسات المشاجرة ودوافعها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أطرافها، في إطار جهود وزارة الداخلية لحفظ الأمن وضبط الخارجين عن القانون

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