الفرامل سابت فجأة والحادث ملوش علاقة بابني، أبرز أقوال المتهمة بدهس الطفلة جنى بالشروق

طفلة الشروق، ما زالت قضية حادث دهس الطفلة جني  الشروق أسفل عجلات سيارة ولية أمر طالب زميلها، تحتل تريند على السوشيال ميديا، ورود فعل غاضبة تنتظر محاكمة المتهمة.

وبعد قرار قاضي المعارضات بتجديد حبس المتهمة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، ترصد فيتو أقوال المتهمة التي ادلت بها أمام جهات التحقيق في القضية المتهمة بها بدهس الطفلة جني وتحمل  رقم 8257 جنح الشروق،  بالسطور التالية.

 

أقوال ولية الأمر المتهمة بدهس الطالبة جنى في الشروق

س_ ماهي أقوالك في التهمة الموجه إليك بارتكابك واقعة قتل الطفلة جني دهسًا أسفل عجلات سيارتك للانتقام منها بسبب خلافات مع نجلك ؟ كنتي تقصدين دهس الطفلة؟

ج_لا طبعا..  ما كنش قصدي أخبطها..الفرامل سابت فجأة..وفعلا كان في خلاف بسيط مع ابني ومعاها لكن ده مالوش علاقة ده قضاء وقدر".

 

س_  لماذا توقفت لكي تتأكدي أنها سقطت على الأرض بعد الحادث؟

ج_حصل.. كنت مصدومة ومش مصدقة اللي حصل.

 

س_ هل كان يمكنك تفادي الحادث؟

ج_ أنا فوجئت بنزول الطفلة فجأة والاصطدام بسيارتي حال سيري.

س_ هل قمت باستخدام آلة التنبيه والفرامل؟

ج_ أيوه.

س_ ما هي حالة الطريق والرؤية؟

ج_سيولة مرورية والرؤية واضحة.

س_ ما هو اتجاهك وقت الحادث؟

ج_ داخل الشروق.

س_ ما هي سرعتك تقريبًا.

ج_حوالي 20 كم تقريبًا.

س_ما هو قصدك من أقوالك.

ج_ اتخاذ اللازم قانونًا.

 

س:_هل لديك أقوال أخرى؟

ج_ لا.
 

 

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة، تضمن ورود بلاغ من الأهالي، بوقوع حادث مروري على الطريق بالشروق.

وبالانتقال والفحص؛ تبين اصطدام سيدة بطالبة أثناء سيرها بالشارع ووفاة الطالبة في الحال، وتم نقل الجثمان لثلاجة المستشفى والتحفظ على السيدة في قسم الشرطة.

وتبين من التحريات أن الحادث مروري، وليس بين المتهمة والمجني عليها خلافات.

وحرر المحضر اللازم عن الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة في القاهرة لمباشرة التحقيقات.

