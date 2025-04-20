محافظ الدقهلية من مطرانية ميت غمر: المشهد الذي يجمعنا اليوم بتفاصيله أصدق من أي كلمات

قال اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية خلال التهنئة بعيد القيامة المجيد بمطرانية ميت غمر ودقادوس: المشهد الذي يجمعنا اليوم بتفاصيله أصدق من أي كلمات تقال ورسالة تأخٍ ووحدة للجميع.

حيث توجه اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، لمطرانية ميت غمر ودقادوس لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد للأخوة المسيحيين، يرافقه الدكتور أحمد العدل، نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد الهيثم عواد، المستشار العسكري للمحافظة، والعقيد محمد نادر، نائب مدير مكتب المخابرات الحربية بالدقهلية، ورموز الأزهر والأوقاف والكنيسة، ووكلاء الوزارات، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، واللواء أنور عثمان، رئيس مركز ومدينة ميت غمر.

وكان في استقبالهم نيافة الأنبا صليب، أسقف إيبارشية ميت غمر وبلاد الشرقية وكفر شكر، الذي رحب بمحافظ الدقهلية، وأعرب عن سعادته وتقديره للزيارة، وللجهود الملموسة والمتميزة التي يقوم بها المحافظ بشكل يومي، وتحقيقه لإنجازات خلال فترة قصيرة، وسعيه الدائم لتوفير مختلف الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأعرب محافظ الدقهلية عن خالص سعادته بالمشاركة في الاحتفال بعيد القيامة المجيد، وقدم خالص التهاني القلبية لشركاء الوطن بمناسبة عيدهم المجيد، داعيًا الله عز وجل أن يمنّ على مصر دائمًا بالأمن والأمان والاستقرار، وأن يديم علينا وحدة صفوفنا ويحمي وطننا من كل مكروه وسوء، مؤكدًا أن وجودنا اليوم معًا من كل أطياف المجتمع أصدق من أي كلمات تقال، وأن هذا المشهد الذي يجمعنا لا يستطيع أحد التعبير عنه بأي كلمات.

وأكد محافظ الدقهلية أننا نعيش مرحلة مميزة من تاريخ مصر تشهد خلالها نقلة نوعية في مختلف القطاعات، وعطاءً متواصلًا وجهودًا مخلصة، بفضل القيادة الرشيدة والحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي يبذل كل الجهود من أجل نهضة مصر وشعبها، وقد وضع الرئيس مصر على المسار الصحيح وأعاد لها مجدها وعزها، ونتخذ منه المثل الأعلى في الإخلاص في العمل والتفاني في حب الوطن، مؤكدًا أننا نستلهم من سيادته العزيمة والإصرار، فالرئيس لا يكل ولا يتوقف عن العطاء والسعي من أجل الوطن.

وأضاف اللواء مرزوق أن هذه المناسبة تجسد الترابط بين جميع المصريين في كافة الأعياد والمناسبات الدينية والقومية، وتعزز من قوة النسيج الوطني، وتثبت أن المحبة والاحترام المتبادل هما الأساس في بناء مستقبل مشرق للوطن، مشيدًا بروح المحبة والتعاون التي تسود المجتمع المصري، والتي تُعد ركيزة أساسية لاستمرار التقدم والازدهار في الوطن، وأضاف أن سعادته لا توصف بمشاركة احتفالات عيد القيامة المجيد في أكثر من كنيسة، وأنه لو استطاع لمرّ على كل الكنائس، فالعيد لكل المصريين.

وخلال كلمته، قدم الدكتور محمد عوض، وكيل وزارة الأوقاف، كلمة هنأ فيها بهذه المناسبة العزيزة، مؤكدًا على عمق العلاقات التي تجمع بين المسلمين والمسيحيين في نسيج ووطن واحد، وأكد أن هذه المناسبة تعكس مدى الترابط العميق بين جميع المصريين، وأنه يجب أن نظل متمسكين بالقيم الإنسانية النبيلة التي تدعو إليها جميع الأديان السماوية، والعمل معًا من أجل وطننا الغالي.

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