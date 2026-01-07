محافظ بورسعيد يزور الكاتدرائية لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد (صور)

18 حجم الخط

شارك اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، الإخوة المسيحيين احتفالات عيد الميلاد المجيد، حيث زار كاتدرائية بورسعيد لتهنئة الأنبا تادرس مطران بورسعيد وضواحيها وكهنة بورسعيد وكل المواطنين بعيد الميلاد المجيد.

مطرانية بورسعيد تستقبل محافظ بورسعيد والقيادات الأمنية، فيتو

عيد الميلاد المجيد ببورسعيد

جاءت الزيارة بحضور اللواء محمد الجمسي مدير أمن بورسعيد، والدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة، إلى جانب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية والشعبية.

محافظ بورسعيد يقدم التهاني بمناسبه عيد الميلاد

وخلال كلمته، جدد محافظ بورسعيد تهنئته لجموع أبناء مصر عامة، وأهالي بورسعيد بصفة خاصة، بعيد الميلاد المجيد، متمنيًا أن تعود الأعياد على مصر دائمًا بالخير والرخاء، وأن يواصل الجميع العمل بإخلاص من أجل رفعة الوطن وخدمة أبناء بورسعيد.

محافظ بورسعيد والقيادات يقدمون التهاني بمناسبه عيد الميلاد

محافظ بورسعيد يقدم التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد

وشهدت الاحتفالية كلمات للقيادات الدينية بالمحافظة تم التأكيد خلالها على معاني الوحدة الوطنية، وأن المصريين نسيج واحد تجمعهم المحبة والسلام، وأن مصر نموذج فريد للتسامح، حيث يتشارك المسلمون والمسيحيون الأعياد في محبة صادقة

محافظ بورسعيد والقيادات يقدمون التهاني بمناسبه عيد الميلاد

ومن جانبه، رحب الأنبا تادرس مطران بورسعيد بالحضور، معربًا عن سعادته بهذه الأجواء التي تعكس عمق المحبة بين أبناء الوطن الواحد، مشيرًا إلى الدروس الإنسانية المستفادة من هذه المناسبة العظيمة، ومتمنيًا لمحافظ بورسعيد والقيادات التنفيذية التوفيق في استكمال مشروعات التنمية لتكون بورسعيد نموذجًا يحتذى به.

محافظ بورسعيد والقيادات يقدمون التهاني بمناسبه عيد الميلاد



واختُتمت الزيارة بالتقاط الصور التذكارية، في أجواء عكست مشاعر المحبة والإخاء، وسط استعدادات مكثفة من المحافظة ورفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات الخدمية والأمنية، لتوفير الأجواء المناسبة لاحتفالات الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد.

محافظ بورسعيد والقيادات يقدمون التهاني بمناسبه عيد الميلاد

