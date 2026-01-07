محافظ الدقهلية ومدير الأمن بكنيسة السيدة العذراء والملاك ميخائيل للتهنئة بعيد الميلاد

18 حجم الخط

قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، يرافقه اللواء عصام هلال مدير أمن الدقهلية، والدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام، واللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد الهيثم عواد المستشار العسكري، ومديري المديريات، وقيادات الأوقاف والأزهر، بزيارة إلى كنيسة السيدة العذراء مريم والملاك ميخائيل بالمنصورة، لتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وكان في استقبالهم نيافة الأنبا أكسيوس أسقف إيبارشية المنصورة وتوابعها.

أعياد المصريين تمثل دائمًا فرصة لتجديد معاني الوحدة الوطنية

وأعرب محافظ الدقهلية عن خالص تهانيه القلبية للإخوة المسيحيين بهذه المناسبة المجيدة، مؤكدًا أن أعياد المصريين تمثل دائمًا فرصة لتجديد معاني الوحدة الوطنية والتلاحم بين أبناء الشعب المصري، مسلمين ومسيحيين، في نسيج وطني واحد.

الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بترسيخ قيم المواطنة

وأكد المحافظ أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بترسيخ قيم المواطنة والتعايش المشترك، مشيرًا إلى أن وحدة الصف والتماسك المجتمعي هما الركيزة الأساسية لاستقرار الوطن واستكمال مسيرة التنمية والبناء في مختلف المجالات، تحت القيادة الرشيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الاحتفال بعيد الميلاد المجيد يجسد أسمى معاني المحبة

وأضاف محافظ الدقهلية أن الاحتفال بعيد الميلاد المجيد يجسد أسمى معاني المحبة والسلام، ويعكس عمق الروابط التاريخية التي تجمع بين أبناء الشعب المصري، مؤكدًا أن مصر ستظل نموذجًا فريدًا في التعايش والتآخي بين جميع أبنائها.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن وحدتنا وغيرتنا على بلدنا تحقق لنا كل ما نتمناه بالتآخي والترابط، مثمنا مشاركة المصريين لأعيادهم سواء مسلمين أو مسيحيين، وقال: “أننا جميعا مصريين”، ووجه رسالة شكر وتقدير لوزارة الداخلية ممثلة في مديرية الأمن ورجال الشرطة على جهودهم الملموسة في حفظ الأمن وتوفير الأمان، كما وجه الشكر للجهاز التنفيذي بجميع مستوياته.

