سر مغادرة تير شتيجن لمعسكر برشلونة في السوبر الإسباني

السوبر الإسباني، غادر الألماني مارك تير شتيجن، حارس مرمى فريق برشلونة الإسباني، معسكر الفريق الكتالوني في جدة، للمشاركة في بطولة كأس السوبر الإسباني، وذلك قبل المباراة الهامة التي تجمع الفريق أمام أتلتيك بلباو، ضمن قبل نهائي كأس السوبر الإسباني.

وسوف يواجه الفائز من لقاء برشلونة وأتلتيك بلباو في المباراة النهائية لكأس السوبر الإسباني، الطرف الفائز من قمة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، والتي سوف تلعب يوم غد الخميس.

وكشفت تقارير إعلامية، السبب الحقيقي وراء مغادرة تير شتيجن، وسط الإشاعات الكثيرة التي تربط الدولي الألماني بمغادرة صفوف البلوجرانا خلال فترة الميركاتو الشتوي الجاري في يناير.

وأكد صحفي شبكة سكاي سبورتس، فلوريان بليتينبيرج، أن رحيل تير شتيجن عن معسكر برشلونة، بسبب تعرضه للإصابة، وليس بسبب احتمالية رحيله.

وأفاد بليتينبيرج عبر حسابه الرسمي في تويتر، أن تير شتيجن سوف يجري الفحوصات الطبية اللازمة خلال الساعات المقبلة، من أجل تحديد وضع إصابته.

وارتبط تير شتيجن كثيرًا بالرحيل عن برشلونة هذا الشهر، في ظل اهتمام نادي جيرونا بالتعاقد مع ابن ال33 عامًا، إلى جانب أستون فيلا كذلك الذي ارتبط بضم حارس المرمى.

وتعتبر فرص تير شتيجن في العودة لمركزه الأساسي كحارس مرمى برشلونة شبه مستحيلة، في ظل تألق خوان جارسيا القادم من إسبانيول العام الماضي، إلى جانب تواجد فويتشيك تشيزني أيضًا.

ويريد تير شتيجن الرحيل عن برشلونة، من أجل اللعب بشكل منتظم لكي يحافظ على فرصه في المشاركة مع منتخب ألمانيا في بطولة كأس العالم، والتي سوف تقام في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية الصيف المقبل.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام أتلتيك بلباو في كأس السوبر الإسباني

فيما يلتقي فريق برشلونة مساء اليوم الأربعاء أمام أتلتيك بلباو، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وتستضيف مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، منافسات كأس السوبر الإسباني، والتي تضم 4 أندية، وهي برشلونة وأتلتيك بلباو، وريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: جول كوندي، باو كوبارسي، جيرارد مارتن، بالدي.

خط الوسط: إريك جارسيا، فرينكي دي يونج، رافينيا، بيدري، لامين يامال.

خط الهجوم: فيران توريس.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو

تنطلق مباراة برشلونة ضد أتلتيك بلباو في السوبر الإسباني في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

نهائي السوبر الإسباني

وسيخوض الفائز من مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو، مباراة النهائي، أمام الفائز من مواجهة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

وكانت تقارير صحفية إسبانية كشفت عن قيمة الجوائز المرتقبة في بطولة كأس السوبر الإسباني، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية بدءًا من اليوم الأربعاء 7 يناير وحتى الأحد 11 من الشهر نفسه.

