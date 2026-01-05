علاء عبده: مونديال الناشئين سبب وصول عرض برشلونة لضم جوهرة الأهلي

18 حجم الخط

أبدى علاء عبده المدرب العام السابق للمنتخب الوطني للشباب لكرة القدم، سعادته الكبيرة باقتراب انتقال حمزة عبد الكريم مهاجم الأهلي إلى صفوف برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.



وقال علاء عبده في تصريحات تليفزيونية:" احتراف لاعب مصري في صفوف نادي بحجم ومكانة برشلونة الإسباني، أمر يدعو للفخر بكل تأكيد، وأرى أن بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا التي أقيمت في قطر، لعبت دورًا كبيرًا في تقديم مسؤولو برشلونة لعرض استعارة اللاعب، ولولا مشاركة اللاعب مع المنتخب في المونديال تحت قيادة المدرب أحمد الكاس، لما علم برشلونة بوجود اللاعب من الأساس، خاصةً أنه لا يشارك مع الأهلي.



وتابع: حمزة عبدالكريم ظهر بشكل جيد مع منتخب الناشئين في كأس العالم رغم وداع الفراعنة من دور الستة عشر، لكن اللاعب نجح في تسجيل هدفين أمام هايتي وفنزويلا، وكنت أتمنى أن يتم استدعاؤه للمشاركة مع المنتخب الثاني في بطولة كأس العرب بقيادة حلمي طولان خاصةً أن أداء مهاجمي الفراعنة خلال البطولة لم يكن على المستوى المطلوب.

الأهلي يوافق على إعارة حمزة عبد الكريم لنادي برشلونة

ووافق الأهلي على إعارة حمزة عبد الكريم لبرشلونة، بعدما عدل النادي الكتالوني بنود العرض الذي قدمه للأحمر خلال الساعات القليلة الماضية، حيث رفع نسبة إعادة البيع المستقبلية من 10% إلى 15%، إلى جانب زيادة قيمة خيار الشراء.

