برشلونة يفتح الباب أمام رحيل تير شتيجن إلى نادٍ إسباني بتضحية مالية

كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة يدرس اللجوء إلى حل مؤقت في ملف حارسه الألماني مارك أندريه تير شتيجن، من خلال فتح باب إعارته خلال فترة الانتقالات الشتوية مع تقديم تضحية مالية بهدف تخفيف الضغط الفني والإعلامي المحيط بوضع قائد الفريق في النصف الثاني من الموسم.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإنه برغم مشاركة تير شتيجن أساسيًا في مباراة برشلونة أمام ديبورتيفو جوادالاخارا في دور الـ32 من النسخة الحالية لكأس ملك إسبانيا، فإن استمراره مع الفريق حتى نهاية الموسم لا يعد مضمونًا على الإطلاق.

جيرونا يستهدف ضم تير شتيجن

وأشارت إلى أن جيرونا ظهر مؤخرا كطرف جديد في المشهد، حيث سيكون النادي سعيدًا بضم الحارس الألماني على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر فقط.

وكانت "سبورت" قد أشارت إلى أن الطاقم الفني لجيرونا تواصل مع الجهاز الفني لبرشلونة للاستفسار عن الحالة البدنية لتير شتيجن، حيث جاء رد خوسيه رامون دي لا فوينتي، مدرب حراس مرمى بالفريق الكتالوني، مؤكدًا أن الحارس تعافى بشكل كامل من العملية الجراحية التي خضع لها في أسفل الظهر، وبات جاهزًا للمنافسة على أعلى مستوى.

ومن وجهة نظر برشلونة، فإن العملية تبدو مناسبة على المستويين الرياضي والاقتصادي، إذ إن وضع تير شتيجن لم يتغير رغم قرار المدرب هانز فليك بمنحه فرصة المشاركة كمكافأة على تعافيه.

أما على الصعيد المالي، يبدي برشلونة مرونة واضحة لتسهيل الصفقة، رغم أن شروط الخروج لا تُعد مثالية من منظور النادي، إذ إن الإدارة مستعدة لتحمّل جزء كبير من راتب الحارس الألماني خلال فترة الإعارة، مقابل التخلص من "الملف الساخن" المرتبط بوضع القائد داخل غرفة الملابس.

وأوضحت أن برشلونة لن يضع أي عراقيل أمام إتمام الاتفاق في حال تمكن جيرونا من تغطية 25% فقط من راتب تير شتيجن المتبقي حتى نهاية الموسم.

ويبقى العائق الأبرز حتى الآن هو موقف اللاعب نفسه، إذ لا يزال تير شتيجن متحفظًا على فكرة الرحيل، وقد أبلغ إدارة النادي بعدم رغبته في خوض تجارب بعيدة مثل تركيا، كما لا يفضل الانتقال إلى إنجلترا رغم اهتمام أندية كبيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز بضمه.

