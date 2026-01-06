مواعيد مباريات كأس السوبر الإسباني والقنوات الناقلة

18 حجم الخط

السوبر الإسباني، تحتضن المملكة العربية السعودية منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني لكرة القدم، نسخة 2026، في مدينة "جدة".

ويشارك في كأس السوبر الإسباني 4 فرق، هي بطل ووصيف الدوري الإسباني، وكذلك بطل ووصيف كأس ملك إسبانيا.

وكان بطل ووصيف الدوري الإسباني، الموسم الماضي، هما برشلونة وريال مدريد، وينطبق الأمر نفسه على كأس ملك إسبانيا، وهو ما استدعى تطبيق اللوائح في تلك الحالة.

وبناءً على ذلك، ستتم مشاركة صاحبي المركز الثالث والرابع في الدوري الإسباني الموسم الماضي، في بطولة السوبر، ولذلك سيشارك كل من أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو في السوبر.

ويواجه برشلونة نظيره أتلتيك بلباو في نصف نهائي كأس السوبر، على أن يواجه ريال مدريد نظيره أتلتيكو مدريد في نصف النهائي الآخر، ويلتقي الفائز من المباراتين في المباراة النهائية.

مواعيد مباريات كأس السوبر الإسباني

وجاءت مواعيد مباريات السوبر الإسباني كالتالي

نصف نهائي السوبر الإسباني



الأربعاء 7 يناير 2026: برشلونة وأتلتيك بلباو، 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت السعودية.

الخميس 8 يناير 2026: أتلتيكو مدريد وريال مدريد، 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت السعودية.

نهائي كأس السوبر الإسباني

ويقام نهائي كأس السوبر الإسباني يوم الأحد 11 يناير 2026 بين الفائز من مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو ضد الفائز من مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد، 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباريات كأس السوبر الإسباني 2026

وأعلن تطبيق ثمانية الحصول على حقوق بث بطولة كأس السوبر الإسباني لتلك النسخة.

كما ستتاح بطولة السوبر الإسباني على شبكة موفيستار الإسبانية.

