الأربعاء 07 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عصام كامل

انظر حولك

18 حجم الخط

تأخرت كعادتي قبل أن أعود إلى منزلي، سيارات الشرطة تجوب الشوارع، دوريات المرور في كل مكان، تواجد أمني مطمئن يشي أننا في أيام عيد، أضواء القاهرة لا تزال علامة بارزة في ملامح العاصمة العتيقة، أجراس الكنائس تبث فرحة تعم الشوارع والميادين.


انظر حولك.. كان مصطلحًا مهمًا في ثمانينيات القرن الماضي، وفق حملات توعية تقدمها الدولة في التليفزيون والإذاعة، لحمل الناس على تنظيم النسل.. انظر حولك سترى زحامًا.. سترى بيوتًا أثقلها الهم.. سترى أمهات وقد أغرقهن التعب والمعاناة بسبب كثرة العيال.
بالأمس نظرت حولي، بلد يعيش حالة من الأمان والطمأنينة، شوارع تنطق بالبهجة والاحتفالات، الناس في الشوارع يضحكون، يعيشون لحظات عيد الميلاد المجيد في سلام ووئام، في محبة لا تستطيع أن تميز بين مسلم ومسيحي، الكل يحتفل بوطن استطاع رغم الأمواج العاتية أن يعيش أفراحه واحتفالاته وأعياده.


منّ الله علينا بما لا يمكن تعويضه أبدًا، أنظر حولي فأبكي على شعب السودان الأصيل وهو يكابد نيران الميليشيات المسلحة التي تقتل الرجال وتغتصب النساء وتيتم الأطفال، أنظر حولي لأتابع الأشقاء في ليبيا العزيزة الأبية وهم يتناحرون فيما بينهم على سلطة زائلة، سلطة أضاعت هيبة الوطن المناضل بين الأمم.


أنظر حولي أتابع ما يجري في اليمن السعيد، أو الذي كان سعيدًا، قوى تقود الشعب الواحد والوطن الواحد إلى مصير مجهول، قتال وصراع يدمي قلوب من عرفوا اليمن وعاصروه تاريخًا تليدًا وملاذًا لكل من ضاقت به سبل الحياة، فيجد لنفسه مكانًا آمنًا وكريمًا.


أنظر حولي أتابع ما يحدث في عراق الصمود والإباء والكبرياء والتاريخ، مذاهب تتصارع وقوى إقليمية تدير المشهد ومقدرات ضائعة بين المتصارعين، وشعب لم يعرف الحاجة ولا الفقر ولا العوز في تاريخه، يكابد الناس من أجل لحظة هادئة وبيت آمن.


أنظر حولي وينفطر القلب لما يجري في نصفنا الشمالي، سوريا الواحدة تقدم قطعًا من "الجاتوه" لأعداء الأمة، قوى تقاتل بعضها بعضًا، دولًا تدير مصالحها على حساب الشعب المناضل، الصامد، القوي، سكين المرتزقة يمزق خريطة الوطن الأم ليقسمها شرائح لمن يشتري ومن ينفق على مرتزقة الحروب وسماسرة الأوطان.

كل عام وأنت الطيب

مادورو.. رمز الكرامة والحرية

أنظر هنا وهناك فأعود حامدًا، شاكرًا للمولى أن منّ علينا بوطن يملك درعًا يحميه وسيفًا بتارًا في مواجهة الأعداء، أنظر فأهنئ نفسي وأهلي بأعياد القيامة المجيدة، زهور وورود وأنوار تغلف البيوت وتزين الحارات وتطل علينا مآذن، وتبث فينا أجراس كل معاني الحب والوحدة والصمود.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أضواء القاهرة فرحة عيد الميلاد غيد الميلاد المجيد أجراس الكنائس عيد الميلاد المجيد فيتو بوابة فيتو الكاتب الصحفي عصام كامل رئيس تحرير فيتو عصام كامل الكاتب الصحفي عصام كامل

مواد متعلقة

مفاجأة رئيس الوزراء.. لا سحر ولا شعوذة!

كرة القدم.. عندما لا يصبح البطل أمريكيا

النصب على الرئيس

محمد هاشم وزير الفوضى الخلاقة

وكان منتخبنا مؤدبا بزيادة
ads

الأكثر قراءة

زغلول صيام يكتب: الزمالك إلى أين؟! هي أزمة لو مجلس الإدارة قال "مبعرفش"

مستندات وخطوات استخراج القيد العائلي إلكترونيا

لنشر السلام والمحبة بين المسلمين والمسيحيين، 13 زيارة رئاسية للكنيسة القبطية من 2015 حتى 2026

موعد مباراة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي أمم أفريقيا

قرارات جمهورية حاسمة خلال ساعات، تعرف عليها

منتخب مصر يرد على إمكانية توقيع عقوبة ضد حسام حسن بسبب جماهير المغرب

موعد مباراة مالي ضد السنغال في ربع نهائي أمم أفريقيا

على غرار برنامج دولة التلاوة، انطلاق مسابقة "قرية التلاوة" غدًا بالغربية

خدمات

المزيد

امتيازات يتمتع بها عضو مجلس النواب وفقًا للقانون

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في المركزي المصري اليوم الأربعاء

سعر الليرة أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الأربعاء

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك الخرطوم المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة يكشف سر آية تسببت في اضطراب صحابة رسول الله عند نزولها

دار الإفتاء توضح حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسيا

الإفتاء توضح معنى الظلم بدعاء سيدنا يونس عليه السلام في بطن الحوت

المزيد
الجريدة الرسمية