18 حجم الخط

تأخرت كعادتي قبل أن أعود إلى منزلي، سيارات الشرطة تجوب الشوارع، دوريات المرور في كل مكان، تواجد أمني مطمئن يشي أننا في أيام عيد، أضواء القاهرة لا تزال علامة بارزة في ملامح العاصمة العتيقة، أجراس الكنائس تبث فرحة تعم الشوارع والميادين.



انظر حولك.. كان مصطلحًا مهمًا في ثمانينيات القرن الماضي، وفق حملات توعية تقدمها الدولة في التليفزيون والإذاعة، لحمل الناس على تنظيم النسل.. انظر حولك سترى زحامًا.. سترى بيوتًا أثقلها الهم.. سترى أمهات وقد أغرقهن التعب والمعاناة بسبب كثرة العيال.

بالأمس نظرت حولي، بلد يعيش حالة من الأمان والطمأنينة، شوارع تنطق بالبهجة والاحتفالات، الناس في الشوارع يضحكون، يعيشون لحظات عيد الميلاد المجيد في سلام ووئام، في محبة لا تستطيع أن تميز بين مسلم ومسيحي، الكل يحتفل بوطن استطاع رغم الأمواج العاتية أن يعيش أفراحه واحتفالاته وأعياده.



منّ الله علينا بما لا يمكن تعويضه أبدًا، أنظر حولي فأبكي على شعب السودان الأصيل وهو يكابد نيران الميليشيات المسلحة التي تقتل الرجال وتغتصب النساء وتيتم الأطفال، أنظر حولي لأتابع الأشقاء في ليبيا العزيزة الأبية وهم يتناحرون فيما بينهم على سلطة زائلة، سلطة أضاعت هيبة الوطن المناضل بين الأمم.



أنظر حولي أتابع ما يجري في اليمن السعيد، أو الذي كان سعيدًا، قوى تقود الشعب الواحد والوطن الواحد إلى مصير مجهول، قتال وصراع يدمي قلوب من عرفوا اليمن وعاصروه تاريخًا تليدًا وملاذًا لكل من ضاقت به سبل الحياة، فيجد لنفسه مكانًا آمنًا وكريمًا.



أنظر حولي أتابع ما يحدث في عراق الصمود والإباء والكبرياء والتاريخ، مذاهب تتصارع وقوى إقليمية تدير المشهد ومقدرات ضائعة بين المتصارعين، وشعب لم يعرف الحاجة ولا الفقر ولا العوز في تاريخه، يكابد الناس من أجل لحظة هادئة وبيت آمن.



أنظر حولي وينفطر القلب لما يجري في نصفنا الشمالي، سوريا الواحدة تقدم قطعًا من "الجاتوه" لأعداء الأمة، قوى تقاتل بعضها بعضًا، دولًا تدير مصالحها على حساب الشعب المناضل، الصامد، القوي، سكين المرتزقة يمزق خريطة الوطن الأم ليقسمها شرائح لمن يشتري ومن ينفق على مرتزقة الحروب وسماسرة الأوطان.

أنظر هنا وهناك فأعود حامدًا، شاكرًا للمولى أن منّ علينا بوطن يملك درعًا يحميه وسيفًا بتارًا في مواجهة الأعداء، أنظر فأهنئ نفسي وأهلي بأعياد القيامة المجيدة، زهور وورود وأنوار تغلف البيوت وتزين الحارات وتطل علينا مآذن، وتبث فينا أجراس كل معاني الحب والوحدة والصمود.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.