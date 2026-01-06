الثلاثاء 06 يناير 2026
يكمل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر عامه الثمانون اليوم، ثمانون عاما وهو لايزال يتمتع بإطلالة نور وبركة وعلم، ثمانون عاما وهو يمشي بين الناس بالحسنى، لم يضبط يوما منفعلا إلا فيما يخص دينه وبلاده وشعب مصر الأبي الحر الكريم.


كل عام وأنت كما أنت "أحمد" و"طيب"، كل عام وأنت بيننا تتحمل مسئولياتك الدينية والوطنية من أجل وطن يحفظ لك ما قدمت طوال سيرتك العلمية في جامعة الأزهر، وفي رحاب الأزهر الأكثر اتساعا، نحفظ لك صلابتك وصمودك في مواجهة كل من حاول اختطاف الدين لأغراض سياسية أو سلطوية.. نحفظ لك وقوفك صامدا ضد كل الأمواج العاتية تحت شعارات الوهم.. ضد القولبة والعولمة وضد تغيير فطرة الإنسان التي فطره الله عليها.


كل عام وأنت شيخنا الجليل، الكريم، العالم الزاهد، الخطيب المتعمق، المنصت لكل من خالفوك قبل من تبعوك، كل عام وأنت الرجل الذي تسبقه سيرته الزكية، في مصر وفي كل دول العالم، في قريته وفي داره وفي مكتبه، في كل عواصم المعمورة، وفي نفوس من أحبوك من تلامذة ومريدين وأحبة.


كل عام وأنت مقاتل في طريق الحق تزود عن القيم وتدافع عن الاعتدال والتسامح، وتدعو من منبرك ومن بيتك ومن قلبك كل دعاة التطرف أن يتوبوا، وأن يدركوا أن الإسلام كلمة الحب والسلام على الأرض، وأن المسلم من سلم الناس من لسانه ويده.
 

كل عام وبيتك العامر في الأقصر يستقبل الزوار من كل أنحاء العالم، كل عام وأنت الابتسامة التي لا تفارق عالما جليلا، كريما، فقيها، واعيا بكل ما يحاك ضد الأمة وضد القيم، وضد الأعراف، وضد الحوار، وضد كل ما يدعو الناس إلى التفرق والتشتت والعراك.


كل عام وأنت الطيب الذي لا يداهن في الحق، ولا يقول غير ما يفعل ولا ينحني لغير الله.. كل عام وأنت رمز مصر في اعتدالها وتسامحها وإطلالتها، وبعض نورها للعالم في شتى بقاع الأرض، كل عام وأنت أحمد وكل عام وأنت طيب.

