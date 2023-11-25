اشتهروا بكنيتهم، الأسماء الحقيقية لصحابة رسول الله

اشتهر بعض صحابة رسول الله بكنيتهم- رضوان الله عليهم - حتى غلبت على أسمائهم، وذُكِروا بتلك الكُنى في دواوين السنة، وفي السطور التالية نقدم لكم الأسماء الحقيقية لصحابة رسول الله، كما أوردها المحققون فإلي التفاصيل:

الأسماء الحقيقية لصحابة رسول الله

ماذا قال القرآن الكريم عن صحابة رسول الله

أثنى القرآن الكريم في أكثر من آية علي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال - تعالى - مُثنيًا عليهم: ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [التوبة: 100]،

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وقال - تعالى -: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا﴾ [الفتح: 29]

وقال - تعالى -: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ [الفتح: 18].

الأسماء الحقيقية لصحابة رسول الله

أحاديث نبوية عن الصحابة وفضلهم

وفي الصحيحَيْن من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا تسبُّوا أصحابي؛ فلوا أنَّ أحدكم أنفق مثل أُحُدٍ ذهبًا، ما بلغ مُدَّ أحدهم ولا نصيفه)).

قالتْ عائشة - رضي الله عنها - عندما قيل لها: إِنَّ ناسًا يَتَنَاوَلون أصحابَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - حتى أبا بكر وعمر، فقالتْ: وما تَعْجَبون من هذا؟! انقطع عنهم العملُ، فأحبَّ الله ألاَّ يقطعَ عنهم الأجْرَ.

وروى الإمام أحمد في فضائل الصحابة عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال: "لا تسبوا أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - فلمقامُ أحدهم ساعة خيرٌ من عبادة أحدكم أربعين سنة".

قال عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه -: إن الله نظر في قلوب العباد، فوجد قلبَ محمدٍ - صلى الله عليه وسلم - خيرَ قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه، فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد - صلى الله عليه وسلم - فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيِّه، يقاتلون على دينه.

وقال أيضًا مخاطبًا أصحابه: أنتم أكثر صلاة، وأكثر صيامًا، وأكثر جهادًا من أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - وهم كانوا خيرًا منكم، قالوا: فيمَ ذاك يا أبا عبدالرحمن؟ قال: كانوا أزهد منكم في الدنيا، وأرغب منكم في الآخرة.

الأسماء الحقيقية لصحابة رسول الله

1- أبو بكر الصديق رضي الله عنه، اسمه: عبد الله بن عثمان.

2- أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، اسمه: عامر بن عبد الله.

3- أبو هريرة الدوسي رضي الله عنه، اسمه على الراجح: عبد الرحمن بن صخر.

4- أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، اسمه: خالد بن زيد.

5- أبو الدرداء الأنصاري رضي الله عنه، اسمه على الراجح: عويمر بن زيد الخزرجي.

6- أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، اسمه: عبد الله بن قيس.

7- أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، اسمه: سعد بن مالك بن سنان.

8- أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، اسمه: جندب بن جنادة.

9- أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه، اسمه: زيد بن سهل.

10- أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه، اسمه: الحارث بن رِبعي.

11- أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه، اسمه: صخر بن حرب.

12- أبو شريح رضي الله عنه، اسمه على الراجح: كعب بن عمرو الخزاعي.

13- أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه، اسمه: الصُديّ بن عجلان.

14- أبو ثعلبة الخُشَني رضي الله عنه، اسمه على الراجح: جرثوم بن ناشر.

15- أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه، اسمه: نضلة بن عبيد.

16- أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه، اسمه: عقبة بن عمرو البدري.

17- أبو بكرة رضي الله عنه، اسمه: نُفيع بن الحارث.

18- أبو حُميد الساعدي رضي الله عنه، اسمه: عبد الله بن عمرو.

19- أبو جحيفة رضي الله عنه، اسمه على الراجح: وهب بن عبد الله السوائي.

20- أبو محذورة مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه: سمرة بن مِعْيَر.

21- أبو مرثد الغنوي رضي الله عنه، اسمه: كنّاز بن الحصين.

22- أبو مالك الأشعري رضي الله عنه، اسمه: كعب بن عاصم.

23- أبو نجيح رضي الله عنه، اسمه: العرباض بن سارية.

24- أبو بردة الأنصاري رضي الله عنه، اسمه: هانئ بن نيار.

25- أبو واقد الليثي رضي الله عنه، اسمه: الحارث بن عوف.

26- أبو حبة البدري رضي الله عنه، اسمه على الراجح: عامر بن عمرو المازني.

27- أبو كريمة رضي الله عنه، اسمه: المقدام بن معديكرب.

28- أبو رُهم الغِفاري رضي الله عنه، اسمه: كلثوم بن الحصين.

29- أبو العاص بن الربيع رضي الله عنه، اسمه على الراجح: لقيط بن الربيع.

30- أبو كبشة الأنماري رضي الله عنه، اسمه: سليمان مولى النبي صلى الله عليه وسلم.

أسماء الصحابيات

31- أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما، اسمها: رملة بنت صخر (أم المؤمنين).

32- أم سلمة رضي الله عنها، اسمها: هند بنت أبي أمية (أم المؤمنين).

33- أم هانئ رضي الله عنها، اسمها: فاختة بنت أبي طالب.

34- أم سليم رضي الله عنها، اسمها: الرميصاء بنت ملحان (امرأة أبي طلحة الأنصاري).

35- أم الدرداء الأنصارية رضي الله عنها، اسمها على الراجح: خيرة بنت أبي حدرد.

36- أم قيس الأنصارية رضي الله عنها، اسمها: آمنة بنت مِحصن (أخت عكاشة بن مِحصن).

37- أم عطية الأنصارية رضي الله عنها، اسمها: نسيبة بنت الحارث.

38- أم الفضل رضي الله عنها، اسمها: فاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب.

39- أم الفضل - امرأة العباس بن عبد المطلب - رضي الله عنهما، اسمها: لبابة بنت الحارث.

40- أم النعمان بن بشير رضي الله عنهما، اسمها: عمرة بنت رواحة.