اشتهروا بكنيتهم، الأسماء الحقيقية لصحابة رسول الله
اشتهر بعض صحابة رسول الله بكنيتهم- رضوان الله عليهم - حتى غلبت على أسمائهم، وذُكِروا بتلك الكُنى في دواوين السنة، وفي السطور التالية نقدم لكم الأسماء الحقيقية لصحابة رسول الله، كما أوردها المحققون فإلي التفاصيل:
ماذا قال القرآن الكريم عن صحابة رسول الله
أثنى القرآن الكريم في أكثر من آية علي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال - تعالى - مُثنيًا عليهم: ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [التوبة: 100]،
وقال - تعالى -: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا﴾ [الفتح: 29]
وقال - تعالى -: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ [الفتح: 18].
أحاديث نبوية عن الصحابة وفضلهم
وفي الصحيحَيْن من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا تسبُّوا أصحابي؛ فلوا أنَّ أحدكم أنفق مثل أُحُدٍ ذهبًا، ما بلغ مُدَّ أحدهم ولا نصيفه)).
قالتْ عائشة - رضي الله عنها - عندما قيل لها: إِنَّ ناسًا يَتَنَاوَلون أصحابَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - حتى أبا بكر وعمر، فقالتْ: وما تَعْجَبون من هذا؟! انقطع عنهم العملُ، فأحبَّ الله ألاَّ يقطعَ عنهم الأجْرَ.
وروى الإمام أحمد في فضائل الصحابة عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال: "لا تسبوا أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - فلمقامُ أحدهم ساعة خيرٌ من عبادة أحدكم أربعين سنة".
قال عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه -: إن الله نظر في قلوب العباد، فوجد قلبَ محمدٍ - صلى الله عليه وسلم - خيرَ قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه، فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد - صلى الله عليه وسلم - فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيِّه، يقاتلون على دينه.
وقال أيضًا مخاطبًا أصحابه: أنتم أكثر صلاة، وأكثر صيامًا، وأكثر جهادًا من أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - وهم كانوا خيرًا منكم، قالوا: فيمَ ذاك يا أبا عبدالرحمن؟ قال: كانوا أزهد منكم في الدنيا، وأرغب منكم في الآخرة.
الأسماء الحقيقية لصحابة رسول الله
1- أبو بكر الصديق رضي الله عنه، اسمه: عبد الله بن عثمان.
2- أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، اسمه: عامر بن عبد الله.
3- أبو هريرة الدوسي رضي الله عنه، اسمه على الراجح: عبد الرحمن بن صخر.
4- أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، اسمه: خالد بن زيد.
5- أبو الدرداء الأنصاري رضي الله عنه، اسمه على الراجح: عويمر بن زيد الخزرجي.
6- أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، اسمه: عبد الله بن قيس.
7- أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، اسمه: سعد بن مالك بن سنان.
8- أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، اسمه: جندب بن جنادة.
9- أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه، اسمه: زيد بن سهل.
10- أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه، اسمه: الحارث بن رِبعي.
11- أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه، اسمه: صخر بن حرب.
12- أبو شريح رضي الله عنه، اسمه على الراجح: كعب بن عمرو الخزاعي.
13- أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه، اسمه: الصُديّ بن عجلان.
14- أبو ثعلبة الخُشَني رضي الله عنه، اسمه على الراجح: جرثوم بن ناشر.
15- أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه، اسمه: نضلة بن عبيد.
16- أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه، اسمه: عقبة بن عمرو البدري.
17- أبو بكرة رضي الله عنه، اسمه: نُفيع بن الحارث.
18- أبو حُميد الساعدي رضي الله عنه، اسمه: عبد الله بن عمرو.
19- أبو جحيفة رضي الله عنه، اسمه على الراجح: وهب بن عبد الله السوائي.
20- أبو محذورة مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه: سمرة بن مِعْيَر.
21- أبو مرثد الغنوي رضي الله عنه، اسمه: كنّاز بن الحصين.
22- أبو مالك الأشعري رضي الله عنه، اسمه: كعب بن عاصم.
23- أبو نجيح رضي الله عنه، اسمه: العرباض بن سارية.
24- أبو بردة الأنصاري رضي الله عنه، اسمه: هانئ بن نيار.
25- أبو واقد الليثي رضي الله عنه، اسمه: الحارث بن عوف.
26- أبو حبة البدري رضي الله عنه، اسمه على الراجح: عامر بن عمرو المازني.
27- أبو كريمة رضي الله عنه، اسمه: المقدام بن معديكرب.
28- أبو رُهم الغِفاري رضي الله عنه، اسمه: كلثوم بن الحصين.
29- أبو العاص بن الربيع رضي الله عنه، اسمه على الراجح: لقيط بن الربيع.
30- أبو كبشة الأنماري رضي الله عنه، اسمه: سليمان مولى النبي صلى الله عليه وسلم.
أسماء الصحابيات
31- أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما، اسمها: رملة بنت صخر (أم المؤمنين).
32- أم سلمة رضي الله عنها، اسمها: هند بنت أبي أمية (أم المؤمنين).
33- أم هانئ رضي الله عنها، اسمها: فاختة بنت أبي طالب.
34- أم سليم رضي الله عنها، اسمها: الرميصاء بنت ملحان (امرأة أبي طلحة الأنصاري).
35- أم الدرداء الأنصارية رضي الله عنها، اسمها على الراجح: خيرة بنت أبي حدرد.
36- أم قيس الأنصارية رضي الله عنها، اسمها: آمنة بنت مِحصن (أخت عكاشة بن مِحصن).
37- أم عطية الأنصارية رضي الله عنها، اسمها: نسيبة بنت الحارث.
38- أم الفضل رضي الله عنها، اسمها: فاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب.
39- أم الفضل - امرأة العباس بن عبد المطلب - رضي الله عنهما، اسمها: لبابة بنت الحارث.
40- أم النعمان بن بشير رضي الله عنهما، اسمها: عمرة بنت رواحة.
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