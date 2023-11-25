السبت 25 نوفمبر 2023
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دين ودنيا

اشتهروا بكنيتهم، الأسماء الحقيقية لصحابة رسول الله

الأسماء الحقيقية
الأسماء الحقيقية لصحابة رسول الله، فيتو

اشتهر بعض صحابة رسول الله بكنيتهم- رضوان الله عليهم - حتى غلبت على أسمائهم، وذُكِروا بتلك الكُنى في دواوين السنة، وفي السطور التالية نقدم لكم الأسماء الحقيقية لصحابة رسول الله، كما أوردها المحققون فإلي التفاصيل:

 

الصحابة - ويكيبيديا
الأسماء الحقيقية لصحابة رسول الله

 ماذا قال القرآن الكريم عن صحابة رسول الله

  أثنى القرآن الكريم في أكثر من آية علي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال - تعالى - مُثنيًا عليهم: ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [التوبة: 100]، 

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وقال - تعالى -: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا﴾ [الفتح: 29]

 وقال - تعالى -: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ [الفتح: 18].

 

صحابة رسول الله
الأسماء الحقيقية لصحابة رسول الله

 أحاديث نبوية عن الصحابة وفضلهم

وفي الصحيحَيْن من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا تسبُّوا أصحابي؛ فلوا أنَّ أحدكم أنفق مثل أُحُدٍ ذهبًا، ما بلغ مُدَّ أحدهم ولا نصيفه)).

قالتْ عائشة - رضي الله عنها - عندما قيل لها: إِنَّ ناسًا يَتَنَاوَلون أصحابَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - حتى أبا بكر وعمر، فقالتْ: وما تَعْجَبون من هذا؟! انقطع عنهم العملُ، فأحبَّ الله ألاَّ يقطعَ عنهم الأجْرَ.

وروى الإمام أحمد في فضائل الصحابة عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال: "لا تسبوا أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - فلمقامُ أحدهم ساعة خيرٌ من عبادة أحدكم أربعين سنة".

قال عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه -: إن الله نظر في قلوب العباد، فوجد قلبَ محمدٍ - صلى الله عليه وسلم - خيرَ قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه، فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد - صلى الله عليه وسلم - فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيِّه، يقاتلون على دينه.

وقال أيضًا مخاطبًا أصحابه: أنتم أكثر صلاة، وأكثر صيامًا، وأكثر جهادًا من أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - وهم كانوا خيرًا منكم، قالوا: فيمَ ذاك يا أبا عبدالرحمن؟ قال: كانوا أزهد منكم في الدنيا، وأرغب منكم في الآخرة.

الأسماء الحقيقية لصحابة رسول الله

1- أبو بكر الصديق رضي الله عنه، اسمه: عبد الله بن عثمان.

2- أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، اسمه: عامر بن عبد الله.

3- أبو هريرة الدوسي رضي الله عنه، اسمه على الراجح: عبد الرحمن بن صخر.

4- أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، اسمه: خالد بن زيد.

5- أبو الدرداء الأنصاري رضي الله عنه، اسمه على الراجح: عويمر بن زيد الخزرجي.

6- أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، اسمه: عبد الله بن قيس.

7- أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، اسمه: سعد بن مالك بن سنان.

8- أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، اسمه: جندب بن جنادة.

9- أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه، اسمه: زيد بن سهل.

10- أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه، اسمه: الحارث بن رِبعي.

11- أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه، اسمه: صخر بن حرب.

12- أبو شريح رضي الله عنه، اسمه على الراجح: كعب بن عمرو الخزاعي.

13- أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه، اسمه: الصُديّ بن عجلان.

14- أبو ثعلبة الخُشَني رضي الله عنه، اسمه على الراجح: جرثوم بن ناشر.

15- أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه، اسمه: نضلة بن عبيد.

16- أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه، اسمه: عقبة بن عمرو البدري.

17- أبو بكرة رضي الله عنه، اسمه: نُفيع بن الحارث.

18- أبو حُميد الساعدي رضي الله عنه، اسمه: عبد الله بن عمرو.

19- أبو جحيفة رضي الله عنه، اسمه على الراجح: وهب بن عبد الله السوائي.

20- أبو محذورة مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه: سمرة بن مِعْيَر.

21- أبو مرثد الغنوي رضي الله عنه، اسمه: كنّاز بن الحصين.

22- أبو مالك الأشعري رضي الله عنه، اسمه: كعب بن عاصم.

23- أبو نجيح رضي الله عنه، اسمه: العرباض بن سارية.

24- أبو بردة الأنصاري رضي الله عنه، اسمه: هانئ بن نيار.

25- أبو واقد الليثي رضي الله عنه، اسمه: الحارث بن عوف.

26- أبو حبة البدري رضي الله عنه، اسمه على الراجح: عامر بن عمرو المازني.

27- أبو كريمة رضي الله عنه، اسمه: المقدام بن معديكرب.

28- أبو رُهم الغِفاري رضي الله عنه، اسمه: كلثوم بن الحصين.

29- أبو العاص بن الربيع رضي الله عنه، اسمه على الراجح: لقيط بن الربيع.

30- أبو كبشة الأنماري رضي الله عنه، اسمه: سليمان مولى النبي صلى الله عليه وسلم.

أسماء الصحابيات 

31- أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما، اسمها: رملة بنت صخر (أم المؤمنين).

32- أم سلمة رضي الله عنها، اسمها: هند بنت أبي أمية (أم المؤمنين).

33- أم هانئ رضي الله عنها، اسمها: فاختة بنت أبي طالب.

34- أم سليم رضي الله عنها، اسمها: الرميصاء بنت ملحان (امرأة أبي طلحة الأنصاري).

35- أم الدرداء الأنصارية رضي الله عنها، اسمها على الراجح: خيرة بنت أبي حدرد.

36- أم قيس الأنصارية رضي الله عنها، اسمها: آمنة بنت مِحصن (أخت عكاشة بن مِحصن).

37- أم عطية الأنصارية رضي الله عنها، اسمها: نسيبة بنت الحارث.

38- أم الفضل رضي الله عنها، اسمها: فاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب.

39- أم الفضل - امرأة العباس بن عبد المطلب - رضي الله عنهما، اسمها: لبابة بنت الحارث.

40- أم النعمان بن بشير رضي الله عنهما، اسمها: عمرة بنت رواحة.

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