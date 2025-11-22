السبت 22 نوفمبر 2025
أخبار مصر

علي جمعة لـ حجاج القرعة: لا تنسوا مصر فإنها تحتاج إلى الدعاء

أعلن الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق ونائب رئيس المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة لوزارة التضامن، أن رحلة الحج يتشوق إليها كل مؤمن وتغفر فيها الذنوب. 

وأشار إلى أن الإيمان بالله وحده ينقل الإنسان من دائرة الضيق والضلالة إلى السعة والنور. 

وقال “ لا تنسوا أن تدعوا لمصر لأنها تحتاج إلى الدعاء.. هذه الأرض الطيبة التي ذكرها الله نحو 80 مرة في القرآن الكريم، وهي أرض ليس كمثلها شى في تلك القرى”. 

جاء خلال  فعاليات إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1447هـ- 2026م بوزارة التضامن الاجتماعي، بحضور الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن.

