علي جمعة لـ حجاج القرعة: لا تنسوا مصر فإنها تحتاج إلى الدعاء

18 حجم الخط

أعلن الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق ونائب رئيس المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة لوزارة التضامن، أن رحلة الحج يتشوق إليها كل مؤمن وتغفر فيها الذنوب.

وأشار إلى أن الإيمان بالله وحده ينقل الإنسان من دائرة الضيق والضلالة إلى السعة والنور.

وقال “ لا تنسوا أن تدعوا لمصر لأنها تحتاج إلى الدعاء.. هذه الأرض الطيبة التي ذكرها الله نحو 80 مرة في القرآن الكريم، وهي أرض ليس كمثلها شى في تلك القرى”.

جاء خلال فعاليات إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1447هـ- 2026م بوزارة التضامن الاجتماعي، بحضور الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.