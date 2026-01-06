الثلاثاء 06 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير العمل يستقبل ممثل الكنيسة الإنجيلية لبحث عدد من القضايا

وزير العمل يستقبل
وزير العمل يستقبل ممثل الكنيسة الإنجيلية
18 حجم الخط

استقبل وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة، فريدي البياضي، ممثل الكنيسة الإنجيلية، وذلك في إطار تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مؤسسات المجتمع، ودعم قيم الشراكة الوطنية.

في بداية اللقاء تقدّم ممثل الكنيسة الإنجيلية بمقترحٍ يتعلق بالإجازات التي تُمنح للمواطنين المسيحيين في أعيادهم الدينية، حيث جرى مناقشته في إطارٍ من الودّ والحوار والتشاور، بما يستهدف تحقيق المصلحة العامة لكافة المواطنين.

ووجّه الوزير بدراسة المقترح على الفور بالتنسيق مع الجهات المختصة وخلال اللقاء، تم تبادل الرؤى حول عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة ما يتعلق بحقوق العاملين، وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، ودعم بيئة عمل قائمة على المساواة واحترام التنوع، بما يحقق الاستقرار المجتمعي ويخدم الصالح العام.

وأكد  الوزير محمد جبران حرص وزارة العمل على التواصل المستمر مع جميع الشركاء الوطنيين، والاستماع إلى مختلف المقترحات التي من شأنها دعم منظومة العمل وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء دولة المواطنة وسيادة القانون.

من جانبه، أعرب  فريد البياضي عن تقديره لدور وزارة العمل وجهودها في دعم حقوق العمال، مشيدًا بروح التعاون والحوار البناء التي تسود تعامل الوزارة مع مختلف مؤسسات المجتمع، بما يعكس وحدة النسيج الوطني ويعزز مسيرة التنمية الشاملة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استقرار المجتمع الوزير محمد جبران كنيسة الإنجيلية منظومة العمل مسيرة التنمية الشاملة وزير العمل محمد جبران وزير العمل وزارة العمل

مواد متعلقة

حصاد وزارة العمل 2025، توفير مليون فرصة عمل داخل مصر وخارجها.. صرف 198.6 مليون جنيه إعانات طوارئ.. إنفاق مليار و542 مليونًا للعمالة غير المنتظمة

وزارة العمل تنجح في تسوية ودية لنزاع عمالي

وزارة العمل تحرر 664 محضرًا لمنشآت لا تطبق الحد الأدنى للأجور

وزارة العمل تكثف جهودها للارتقاء بمهارات العمالة غير المنتظمة في المشاريع القومية

الأكثر قراءة

السيسى يهنئ البابا تواضروس وأقباط مصر بمناسبة عيد الميلاد المجيد

رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يتابع امتحانات النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية

الكلاب الضالة تهاجم قاطني المعمورة، والطب البيطري ينفذ حملات تحصين لـ 1728 كلبا حرا خلال 2025

ارتفاع جديد للكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

برفقة أسرتها، رانيا يوسف في رحلة بالون طائر بسماء الأقصر

صندوق النقد: إقرار المراجعتين الخامسة والسادسة لمصر خلال 6 أسابيع

بمشاركة السيسي، الكنيسة القبطية تحتفل بعيد الميلاد المجيد مساء اليوم

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 9 أصناف دفعة واحدة والطماطم تقفز إلى 14 جنيها بسوق الجملة

خدمات

المزيد

ارتفاع جديد للكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على سعر الأرز اليوم الاثنين

الدينار الأردني يسجل 67.32 جنيها في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته.. ماذا قدم أموريم مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مسيرة عالم أزهري جريء، محطات بارزة في حياة الدكتور موسى شاهين لاشين

أصلها وحكمها والقول الفصل في توقيتها، كل ما تريد معرفته عن معجزة الإسراء والمعراج

تفسير حلم الحزن في المنام وعلاقته بالإصابة بمرض والتعافي بعد فترة

المزيد
الجريدة الرسمية