أخبار مصر

قرينة الرئيس السيسي تهنئ المصريين بعيد الميلاد المجيد

قرينة الرئيس السيسي
قرينة الرئيس السيسي
هنأت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، الشعب المصري وأقباط مصر بمناسبة عيد الميلاد المجيد قائلة: «أتقدم بخالص التهنئة للشعب المصري والإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنية أن يعيده الله على مصر بمزيد من الخير والسلام، وأن تظل قيم المحبة والتعايش راسخة بين أبناء الوطن الواحد. كل عام وأنتم بخير».

