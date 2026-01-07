الأربعاء 07 يناير 2026
خارج الحدود

مستوطنون يهاجمون الفلسطينيين في رام الله

مستوطنون يهاجمون
مستوطنون يهاجمون الفلسطينيين، فيتو
أفادت وسائل إعلام بمهاجمة مستوطنين مواطنين فلسطينيين في سهل مرج سيع الواصل بين بلدتي المغير وأبو فلاح شمال شرقي رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

قادة المستوطنات في الضفة الغربية بقيادة سموتريش وستروك يضعون خطة الاستيطان 2026

 فيما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية  أن قادة المستوطنات في الضفة الغربية بقيادة "سموتريش" و"ستروك" يضعون خطة الاستيطان للعام الجاري.

 بناء وتوسعة المزيد من المستوطنات

يرغب المتطرفون في جلب عائلات كاملة للاستيطان في المناطق التي صادق عليها الكابينت، والفترة القادمة ستشهد بناء وتوسعة المزيد من المستوطنات.

 

وفي سياق آخر اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ثلاثة فلسطينيين من بلدتي كفر الديك وبديا غرب سلفيت بالضفة الغربية.

قوات الاحتلال اعتقلت المواطن جاسر الديك ونجله

وأفادت مصادر فلسطينية - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن جاسر الديك ونجله عبد جاسر الديك من بلدة كفر الديك، عقب مداهمة منزليهما وتفتيشهما.
وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اعتقلت أيضا المواطن عماد عساف من بلدة بديا، بعد اقتحام البلدة والعبث بمحتويات منزله.

مستوطنون يمارسون أعمال استفزازية جنوب جنين

وفي ذات السياق، اعتدى مستوطنون، صباح اليوم الأربعاء، على أرض زراعية في بلدة رابا جنوب جنين.
وقالت مصادر محلية: إن مستوطنين دخلوا مزرعة المواطن فضل نواجعة، وقاموا بأعمال استفزازية بداخلها.

