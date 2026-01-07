محافظ الدقهلية يشهد قداس عيد الميلاد بمطرانية السيدة العذراء مريم والملاك ميخائيل في المنصورة

18 حجم الخط

شهد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مساء الثلاثاء، احتفالات الإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد بمطرانية السيدة العذراء مريم والملاك ميخائيل بالمنصورة.

وحضر الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله، السكرتير العام، واللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد الهيثم عواد، المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور السيد ربيع، وكيل وزارة الأوقاف، والقيادات الأمنية والتنفيذية.

وكان في استقبالهم نيافة الأنبا أكسيوس، أسقف إيبارشية المنصورة وتوابعها، وقيادات الكنيسة، ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.

وفي كلمته، قال محافظ الدقهلية، بالأصالة عن نفسي والإنابة عن الجهاز التنفيذي كله، أتقدم بخالص التهاني القلبية لإخوتنا في الوطن بمناسبة عيدهم المجيد، داعيًا الله عز وجل أن يمن على مصرنا بدوام الأمن والأمان والاستقرار، وأن يوحد صفوفنا ويحمي وطننا من كل مكروه وسوء، متمنيًا أن يديم الله علينا الأعياد ويجمع بيننا دائمًا على الخير.

وأضاف المحافظ، إن سعادتي لا توصف بوجودي معكم في هذا العيد المبارك "ويا رب يكون كل اللي جاي أعياد"، وأكد أن الرسالة الأساسية لجميع الأديان السماوية هي نشر المحبة والسلام، مؤكدًا أن المسلمين والمسيحيين في مصر يضربون أروع الأمثلة للإخاء، كيان واحد لا يتجزأ، ويعيشون على أرض وتحت سماء واحدة في ظل وطن واحد، تربطهم أواصر المحبة وعلاقات الأخوة والوطنية منذ فجر التاريخ.

وأكد "مرزوق" أننا في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمصر نعيش مرحلة ازدهار وتنمية حقيقية، تحمل معها كل الخير لأبناء الوطن، وأن هذه المرحلة أعطتنا الدفعة والأمل في غد أفضل، مشيرًا إلى أن اليوم هو عيد لكل المصريين، واحتفالات أعياد الميلاد هي تعبير صادق عن الوحدة الوطنية التي تجمعنا وتجسدها احتفالات اليوم التي تجمع بيننا مسلمين ومسيحيين في نسيج واحد.

من جانبه أعرب نيافة الأنبا اكسيوس، أسقف ايبارشية المنصورة وتوابعها، عن بالغ شكره وتقديره لمحافظ الدقهلية، وجميع المهنئين من القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية بالمحافظة، مؤكدًا أن الأعياد مظهر من مظاهر الفرحة والمحبة بين أبناء الوطن الواحد، الذي نعيش فيه جنبا إلى جنب منذ فجر التاريخ، ومعربًا عن اعتزازه بالمحبة والإخاء التي تجمع بين المصريين جميعًا مسلمين ومسيحيين على أرض مصر.

