الطرق الصوفية تستعد للاحتفال بالليلة الكبيرة لمولد السيدة زينب الثلاثاء المقبل

أعلنت الطرق الصوفية، أمس الثلاثاء افتتاح فعاليات مولد السيدة زينب رضي الله عنها، سليلة بيت النبوة وشقيقة الإمامين الحسن والحسين، على أن تُقام الليلة الختامية مساء الثلاثاء المقبل، بمشاركة آلاف المريدين ومحبي آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، داخل الساحات والمقرات التابعة للطرق الصوفية.

من أهم المناسبات الدينية والروحية التي تحظى بمكانة خاصة لدى المصريين

ويُعد الاحتفال بمولد السيدة زينب من أهم المناسبات الدينية والروحية التي تحظى بمكانة خاصة لدى المصريين، لما تحمله من معاني المحبة والاقتداء بسيرة آل البيت، مشيرين إلى أن الفعاليات هذا العام ستقام في إطار من التنظيم والالتزام، مع مراعاة القرارات المنظمة لإقامة الموالد.

وأكد الشيخ علاء أبو العزائم، شيخ الطريقة العزمية، وعضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية، أن المشيخة تحتفل بمولد السيدة زينب بمشيخة الطريقة العزمية، عقب صلاة المغرب الثلاثاء القادم.

زرع سماحة الإسلام داخل صغار شباب الصوفية

وأكد الشيخ علاء أبو العزائم، أن هذه الاحتفالات تأتي في إطار الاقتداء بالسيرة العطرة لأهل البيت، وزرع سماحة الإسلام داخل صغار شباب الصوفية، خاصة وأن هذه الاحتفالات تتضمن دروس علم وإنشاد مديح للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وتابع أبو العزائم، أن الطريقة تحتفل بمولد السيدة بمقر المشيخة، من خلال تلاوة القرآن، وترديد الأدعية الدينية، وسرد سيرة السيدة زينب.

الطريقة الجازولية ستقيم احتفالات المولد داخل مقراتها وساحاتها المنتشرة

وقال الشيخ سالم الجازولي، شيخ الطريقة الجازولية وعضو المجلس الأعلى للصوفية: إن الطريقة الجازولية ستقيم احتفالات المولد داخل مقراتها وساحاتها المنتشرة في عدد من المحافظات، موضحًا أن هذا الإجراء يأتي عقب القرار الأخير بمنع إقامة الخدمات في محيط مولد السيدة زينب، مضيفًا أن أغلب الطرق الصوفية قررت اتباع النهج ذاته، حفاظًا على روح المناسبة واستمرار إحيائها دون الإخلال بالضوابط المعمول بها.

وأوضح الجازولي أن الفعاليات ستتضمن حلقات ذكر، وابتهالات دينية، ومدائح نبوية، إضافة إلى دروس وندوات تعريفية بسيرة السيدة زينب ومكانتها في الإسلام، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من المولد هو إحياء القيم الروحية والأخلاقية، وليس المظاهر الشكلية.

