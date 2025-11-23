الأحد 23 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أجواء روحانية، الطرق الصوفية بالغربية تحتفل بمولد سيدي عبد الحميد أبو العزم (فيديو)

الطرق الصوفية بالغربية
الطرق الصوفية بالغربية تحتفل بمولد سيدي عبد الحميد،فيتو
18 حجم الخط

شهدت قرية كفر سالم النحال التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية أجواء روحانية مميزة وذلك مع انطلاق فعاليات الاحتفال بمولد العارف بالله سيدي عبد الحميد أبو العزم والذي تنظمه الطرق الصوفية وسط حضور كبير من الأهالي والمحبين.

محافظ الغربية يعلن أسماء الفائزين في القرعة الإلكترونية لحج الجمعيات الأهلية

ضبط سيدة متهمة بغسل 40 مليون جنيه في الغربية

وانطلقت الاحتفالات بقرية كفر سالم النحال بمدينة السنطة على مدار ثلاثة أيام متواصلة وتخللتها حلقات الذكر والمدائح النبوية بمشاركة عدد من المشايخ الذين قدموا فقرات إنشادية ودروسًا دينية حول السيرة العطرة وآداب الطريق الصوفي.

وشهدت الساحة المجاورة للضريح تجمعا واسعا من المريدين الذين حرصوا على المشاركة في الأجواء الإيمانية التي تميز الموالد الصوفية في مختلف أنحاء الجمهورية وسط تنظيم كامل وإجراءات لتيسير حركة الزائرين.

وأكد الشيخ ناصر عبد الحليم خليفة المقام والقائم على الاحتفال أن إحياء المولد يمثل مناسبة سنوية للتقارب والتواصل بين أبناء القرى والمراكز والمحافظات المجاورة إضافة إلى إحياء التراث الصوفي ومحافظة الغربية على هذه العادات المتوارثة جيلًا بعد جيل.

واختتمت الفعاليات وسط دعوات بالخير والبركة لأهالي القرية وزوار المقام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

محافظ الغربية يعلن أسماء الفائزين في القرعة الإلكترونية لحج الجمعيات الأهلية

تعادل طنطا مع وي وفوز بروكسي على الإنتاج الحربي في دوري المحترفين

ضبط سيدة متهمة بغسل 40 مليون جنيه في الغربية

استجابة لشكاوى المواطنين، محافظ الغربية يتفقد نفق الشون للمشاة ويوجه بإزالة الإشغالات فورًا

الأكثر قراءة

انخفاض كبير في البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025

سعر السمك اليوم، انخفاض البوري والكابوريا والبلطي

ليفربول يتراجع لهذا المركز، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة أرسنال ضد توتنهام

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تتهاوى إلى 5 جنيهات وارتفاع يومي مقلق في البصل والليمون

صيف في القاهرة وانخفاض في الصعيد، درجات الحرارة اليوم الأحد في مصر

الدوري المصري، الاتحاد السكندري يستضيف الجونة بحثا عن الانتصارات

اختفاء ذهب "خالدة للبترول"، شبهات رسمية وتحقيقات سرية تهز القطاع

شيرين عبد الوهاب تكشف حقيقة اعتزالها الفن

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تتهاوى إلى 5 جنيهات وارتفاع يومي مقلق في البصل والليمون

سعر السمك اليوم، انخفاض البوري والكابوريا والبلطي

سعر الفاكهة اليوم الأحد، الخوخ بـ 60 جنيهًا والموز يبدأ مرحلة التهاوي

يصل لـ 9 جنيهات، انخفاض مفاجئ في أسعار الزيت اليوم الأحد بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد مواجهات نصف نهائي كأس العالم للناشئين  (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من القرآن والسنة، كيف حث الشرع الشريف على إحسان الظن بالآخرين؟

"كان فيها خلاف"، نصر واصل يكشف كواليس إصدار فتوى تحريم "التدخين" خلال توليه منصب المفتي

وزير الأوقاف السابق: الميليشيات تدمر الدول ولا أمان إلا بجيش وطني واحد

المزيد
الجريدة الرسمية