أجواء روحانية، الطرق الصوفية بالغربية تحتفل بمولد سيدي عبد الحميد أبو العزم (فيديو)

18 حجم الخط

شهدت قرية كفر سالم النحال التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية أجواء روحانية مميزة وذلك مع انطلاق فعاليات الاحتفال بمولد العارف بالله سيدي عبد الحميد أبو العزم والذي تنظمه الطرق الصوفية وسط حضور كبير من الأهالي والمحبين.

وانطلقت الاحتفالات بقرية كفر سالم النحال بمدينة السنطة على مدار ثلاثة أيام متواصلة وتخللتها حلقات الذكر والمدائح النبوية بمشاركة عدد من المشايخ الذين قدموا فقرات إنشادية ودروسًا دينية حول السيرة العطرة وآداب الطريق الصوفي.

وشهدت الساحة المجاورة للضريح تجمعا واسعا من المريدين الذين حرصوا على المشاركة في الأجواء الإيمانية التي تميز الموالد الصوفية في مختلف أنحاء الجمهورية وسط تنظيم كامل وإجراءات لتيسير حركة الزائرين.

وأكد الشيخ ناصر عبد الحليم خليفة المقام والقائم على الاحتفال أن إحياء المولد يمثل مناسبة سنوية للتقارب والتواصل بين أبناء القرى والمراكز والمحافظات المجاورة إضافة إلى إحياء التراث الصوفي ومحافظة الغربية على هذه العادات المتوارثة جيلًا بعد جيل.

واختتمت الفعاليات وسط دعوات بالخير والبركة لأهالي القرية وزوار المقام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.