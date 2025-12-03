الأربعاء 03 ديسمبر 2025
سياسة

فعاليات روحانية كبرى، ختام احتفالات الطرق الصوفية بمولد السيدة نفيسة

أعلنت الطرق الصوفية الرفاعية والسعدية والخليلية، استعدادها لاستقبال المشاركين في الاحتفالات الخاصة بمولد السيدة نفيسة رضي الله عنها، وذلك في الليلة الختامية للمولد التي ستُقام  اليوم الأربعاء.

وتشهد هذه الليلة فعاليات روحانية واحتفالية ضخمة بمشاركة مئات المريدين من مختلف أنحاء مصر، حيث سيتوافد العديد من المحبين والمريدين للاحتفال بهذه المناسبة المباركة.

 الليلة الختامية بمولد السيدة نفيسة 

وفي إطار التحضيرات لهذه الليلة المميزة، أكدت الطرق الصوفية الرفاعية والسعدية والخليلية أهمية هذه الاحتفالات في تعزيز الروحانية والذكر والتوحيد.

ودعت الطريقة الرفاعية، التي تحظى بشعبية كبيرة في مصر، بقيادة شيخها طارق الرفاعى كافة المريدين والزوار إلى المشاركة في الاحتفالات، التي تتميز بإحياء الذكر والتضرع لله في جو من الروحانية العالية حيث تستقبل الطريقة زوار السيدة نفيسة داخل السراداقات المتواجدة حول مسجد السيدة نفيسة.

أما الطريقة السعدية، بقيادة شيخها السيد حسن الخضرى  فقد أكدت أن الليلة الختامية ستكون بمثابة ذروة الاحتفالات بمولد السيدة نفيسة، حيث سيتم تنظيم العديد من الفقرات الروحية والاحتفالات التي تشمل تلاوة القرآن الكريم، والمدائح النبوية، والأذكار التي تعمق الارتباط الروحي بالمناسبة العظيمة، من جانبها، أعلنت 

أما الطريقة الخليلية  بقيادة شيخها محمد أبوخليل عن تنظيم مسيرة دينية تشمل الأناشيد والابتهالات الخاصة بالسيدة نفيسة، وكذلك إحياء ذكرى فضائلها ومكانتها العالية في التاريخ الإسلامي وتنظيم احتفال كبير بمقر الطريقة بالسيدة زينب.

دور السيدة نفيسة في التصوف

السيدة نفيسة بنت الحسن، سليلة بيت النبوة رضى الله عنها،  تعتبر واحدة من أبرز الشخصيات النسائية في التاريخ الإسلامي، تمثل رمزًا للعلم والورع والتقوى، إذ كانت مشهورة بعلمها الغزير وعفافها، ومن خلال هذه الاحتفالات، يسعى المشاركون إلى تجديد العهد والبيعة لمبادئها السمحة، والتركيز على القيم الروحية التي كانت تتمثل فيها، مثل الزهد والصدق والإخلاص لله.

الاحتفالات والمشاركة المجتمعية

ومن المتوقع أن تستقطب الليلة الختامية للمولد حشودًا كبيرة من المريدين من مختلف الأعمار والمستويات الاجتماعية، حيث سيكون هناك حضور كثيف من كافة أنحاء الجمهورية، وستبدأ الفعاليات بحلقات ذكر وأدعية جماعية، تليها فقرات من المدائح النبوية التي تُشيد بفضائل السيدة نفيسة ومقامها الرفيع، وتُذكر بعطائها الكبير في نشر العلم والروحانية.

جلسة  الدعاء الجماعي

ويُختتم الاحتفال في الليلة الختامية بجلسة دعاء جماعي، حيث يتوجه المريدون بالدعاء للمصريين والعالم الإسلامي بأن يعم السلام والاستقرار، وبأن ينعم الجميع برحمة الله وفضله، كما سيتم الدعاء بالاستمرار في العناية بالمقدسات الدينية، وتكثيف الجهود من أجل الحفاظ على التراث الروحي والثقافي في مصر.

