كيف تُحيي الطرق الصوفية الليلة الختامية لمولد الإمام الحسين؟

مولد الإمام الحسين بن علي، رضي الله عنهما، من المناسبات التى يحرص المصريون على الاحتفال بها مرتين كل عام، حيث يتوافد الآلاف من المصريين والمسلمين من مختلف أنحاء العالم على وسط القاهرة، حيث تمتلئ شوارع الجمالية بالقاهرة بزوار مسجد الإمام الحسين لمشاهدة الأنشطة الدينية والشعبية ومظاهر الاحتفالات المختلفة حوله، والتعايش مع الأجواء الروحانية التي تملأ المكان فى الليلة الختامية.



الاحتفال بمولد الإمام الحسين مرتين



يحتفل المصريون وخاصة الطرق الصوفية، مرتين سنويا بمولد الإمام الحسين بن علي، سبط رسول الله، صلى الله عليه وسلم؛ الأولى فى شهر شعبان، وذلك بمناسبة مولده الشريف الذى وقع فى اليوم الثالث من شهر شعبان عام 4 للهجرة فى المدينة المنورة، ومرة أخرى فى الأسبوع الأخير من شهر ربيع الآخر بـ"المولد الثانى"، وهى ذكرى وصول الرأس الشريف لابن بنت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، من مدينة عسقلان.

وولد الإمام الحسين فى الثالث من شهر شعبان السنة الرابعة من الهجرة، واستشهد فى كربلاء فى العاشر من المحرم سنة 61 هـ، ففى اليوم العاشر من المحرم وقعت حادثة كربلاء المروعة التى استشهد فيها الإمام الحسين حفيد الرسول، صلى الله عليه وسلم، وابن الإمام علي بن أبى طالب، حيث يرى الكثيرون أن الرأس الشريف دُفن واستقر فى القاهرة.

مظاهر الاحتفال بمولد الإمام الحسين



تتنوع مظاهر الاحتفال بمولد الحسين بين المدائح النبوية والإنشاد الديني من خلال حلقات الذكر في ساحات المسجد، والطقوس الدينية المختلفة، كما يقيم أتباع الطرق الاحتفالات بالطقوس الصوفية حاملين الرايات الخاصة بهم أثناء الطواف حول مسجد الإمام الحسين، والبعض الآخر يقوم بتنظيم الحضرات الدينية ومجالس العلم.

ويتم توزيع الطعام على جميع الزوار، حيث يتم تجهيز العديد من الوجبات والمشروبات وتوزيعها على الحاضرين، وفي ختام الاحتفالات يتم عقد حلقات للذكر والابتهالات والإنشاد الديني التي يستمتع بها الحضور في أجواء روحانية مميزة تدل على أصالة وعراقة الشعب المصري، وشدة الترابط الديني لديهم، ومدى حبهم للنبي محمد، صلى الله عليه وسلم، وللإمام الحسين وآل البيت، رضي الله عنهم.



الشيخ ياسين التهامي والإنشاد الدينى

ويعد الإنشاد الدينى للشيخ ياسين التهامى او نجلة أحد الثوابت فى احتفالات المصريين بشكل عام والطرق الصوفية بشكل خاص، بمولد الإمام الحسين.

ويتربع الشيخ ياسين التهامي على قمة قائمة نجوم المنشدين الذين قاموا بالمدح في مولد الإمام الحسين، فيأتي آلاف الزوار إليه للاستمتاع بإنشاده، واستطاع أن يحول الإنشاد الديني من الكلمات العامية المعتادة إلى قصائد شعر صوفية مميزة، ما جعله يتربع على عرش نجوم المديح وتختتم المناسبة الدينية بإنشاده المتميز.

ساعدت نشأة الشيخ ياسين التهامي في قرية الحواتكة بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، على تعلمه الإنشاد بالطرق الصوفية، حيث كان أغلب أهل قريته ينتمون إلى الطرق الصوفية، فبدأ بتعلمها واختار طريق الإنشاد الديني وأضاف إليها الشعر الصوفي الذي ميزه عن غيره ليصبح أفضل المنشدين الصوفيين في مصر.



