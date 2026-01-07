"التنسيقية" تهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد

18 حجم الخط

تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخالص التهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وإلى جموع الشعب المصري، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

تجسد معاني الوحدة الوطنية والتلاحم بين أبناء الوطن

وأكدت “التنسيقية” أن هذه المناسبة المباركة تجسد معاني الوحدة الوطنية والتلاحم بين أبناء الوطن، وتعكس عمق الروابط الإنسانية والوطنية التي تجمع المصريين.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وجموع المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك بمقر كاتدرائية “ميلاد المسيح” بالعاصمة الجديدة.

البابا تواضروس يستقبل الرئيس السيسي

وكان في استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله إلى مقر كاتدرائية “ميلاد المسيح” قداسة البابا تواضروس الثاني والآباء الأساقفة المشاركون في صلوات القداس الإلهي وسط حالة من الترحيب والبهجة سادت الجميع.

وقال الرئيس السيسي: “إن أى مشكلة لها حل وتبقى مصر بخير وسلام، ونأمل أن يكون عام 2026 عام خير وسعادة، وكل عام وأنتم طيبين”.

وأضاف خلال كلمته فى الاحتفال بعيد الميلاد بمقر كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة: “أدعو المصريين إلى الوحدة وأن يكونوا على قلب رجل واحد”.

وترصد فيتو جهود الرئيس السيسي لخلق التلاحم الوطني بين المسلمين والمسيحيين بمصر منذ عام 2015 حتى 2026 كالتالي:

يحرص الرئيس السيسي سنويًّا على مشاركة الأقباط صلاة العيد في رسالة تؤكد وحدة الشعب المصري وترسخ قيم المواطنة

ويسعى الرئيس السيسي إلى خلق التلاحم الوطني بين المسلمين والمسيحيين بمصر وتفعيل حوار الأديان بين مصر والعالم حيث جاءت زيارته لمقر الكنيسة الكاتدرائية بالعباسية لتهنئة الأقباط بأعياد الميلاد لتؤكد على أهدافه، فضلا عن استقبال العديد من الرموز المسيحية من مختلف دول العالم وعلى رأسهم بابا الفاتيكان.

كما حرص الرئيس السيسي، منذ توليه مقاليد الحكم على ترسيخ مبدأ المواطنة والتأكيد على روح الوحدة الوطنية التي تجمع بين جموع المصريين من خلال العمل الجاد والتواجد في كافة المناسبات، وإصدار القوانين والتشريعات المنظمة لبناء الكنائس، إلى جانب إصدار قرارات جمهورية بإنشاء هيئة للأوقاف الكاثوليكية والإنجيلية.

السيسي هو أول رئيس جمهورية في مصر يحرص على حضور احتفالات الأقباط بعيد الميلاد المجيد وزيارة الكنيسة فضلا عن اهتمامه ببناء الكنائس في المدن الجديدة، والعمل على تقنين أوضاع الكنائس وملحقاتها في مختلف المحافظات إلى جانب إعادة ترميم وإصلاح وتجديد الكنائس التي تضررت جراء الهجمات الإرهابية التي شنتها الجماعة الإرهابية في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة، وما تلا ذلك من أحداث.

