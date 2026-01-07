احتفالات دافئة بعيد الميلاد المجيد، ارتفاع بدرجات الحرارة، أمطار خفيفة ونشاط للرياح، وشبورة كثيفة على الطرق السريعة

18 حجم الخط

طقس عيد الميلاد، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس، اليوم الأربعاء، بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد المجيد وترتفع درجات الحرارة ارتفاعًا طفيفًا ويسود طقس دافئ نهارًا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد للبرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء مع فرص تكون الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الاحساس من برودة الطقس.

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب الصعيد.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

سقوط أمطار خفيفة على هذه المناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية فرص سقوط أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية قائدي السيارات من الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وخاصة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء، بدأت في الساعات الثالثة فجرًا منتصف الليل وتنتهي في الساعة العاشرة صباحًا.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء في محافظات مصر

وفي ما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 23

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 22

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 10 و درجة الحرارة العظمى 22

بنها: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 23

الإسكندرية:درجة الحرارةالصغرى: 11 ودرجة الحرارة العظمى 24

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 25

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 25

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 06 و درجة الحرارة العظمى 24

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 04 ودرجة الحرارة العظمى 18

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 22

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 23

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 24

السويس: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى: 23

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 26

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 24

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 06 ودرجة الحرارة العظمى 23

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 06 ودرجة الحرارة العظمى 23

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 06 ودرجة الحرارة العظمى 24

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 06 ودرجة الحرارة العظمى: 25

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 07 ودرجة الحرارة العظمى 25

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 28

أسوان: درجة الحرارة 12 ودرجة الحرارة العظمى 30

