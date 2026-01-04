الأحد 04 يناير 2026
سياسة

غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب تواصل انعقادها لليوم الثاني لمتابعة جولة الإعادة بانتخابات النواب

لجان الاسكندرية،فيتو
لجان الاسكندرية،فيتو
تواصل غرفة العمليات المركزية بـتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين انعقادها لليوم الثاني على التوالي، لمتابعة سير العملية الانتخابية في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، والتي تُجرى في 27 دائرة انتخابية أُلغيت نتائجها ضمن المرحلة الأولى بأحكام المحكمة الإدارية العليا.

وتتابع غرفة العمليات مجريات العملية الانتخابية بشكل لحظي، بدءًا من الاستعدادات قبل فتح باب التصويت، مرورًا بانتظام عمل اللجان منذ التاسعة صباحًا وحتى غلقها في التاسعة مساءً، ورصد نسب الإقبال، وانتهاءً بمتابعة أعمال الفرز، وذلك بهدف الوقوف على مدى انتظام العملية الانتخابية وتذليل أي معوقات قد تطرأ.

وأكدت التنسيقية استمرار انعقاد غرفة العمليات بشكل دائم حتى انتهاء التصويت، مع رفع تقارير دورية حول سير الانتخابات في مختلف المحافظات.

جولة الإعادة في 27 دائرة بـ10 محافظات

وتُجرى جولة الإعادة لـ انتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية فقط، في 27 دائرة انتخابية موزعة على 10 محافظات، هي: الجيزة، المنيا، البحيرة، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، أسوان، سوهاج، الإسكندرية، والفيوم، وذلك يومي السبت والأحد الموافقين 3 و4 يناير 2026 داخل الجمهورية، على أن تُعلن النتيجة النهائية يوم 10 يناير الجاري. 

ويتنافس في جولة الإعادة 98 مرشحًا على 49 مقعدًا، بإجمالي عدد ناخبين مقيدين يبلغ نحو 14 مليونًا و897 ألفًا و356 ناخبًا.

إقبال ملحوظ في عدد من اللجان

وشهد عدد من اللجان الانتخابية، من بينها لجنة مدرسة الرحمانية الابتدائية بدائرة المنتزه بمحافظة الإسكندرية، توافدًا ملحوظًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني من جولة الإعادة، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مكثفة.

تفاصيل توزيع الدوائر

وتتصدر محافظة الجيزة عدد الدوائر المشاركة في جولة الإعادة بواقع 6 دوائر و10 مقاعد، تليها محافظة المنيا بـ6 دوائر و13 مقعدًا، ثم البحيرة بـ4 دوائر و5 مقاعد، بينما تشهد محافظات الفيوم، الوادي الجديد، سوهاج، والإسكندرية دائرة واحدة لكل منها.

