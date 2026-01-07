الأربعاء 07 يناير 2026
حوادث

تحقيقات موسعة في واقعة سب الفنانة منى هلا

مني هلا
مني هلا
تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في اتهام الفنانة منى هلا قائد سيارة ملاكي بسبها أثناء سيرها على الطريق، بسبب خلاف بينهما على أولوية المرور ثم محاولته الانحراف بسيارته على سيارتها.

طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة لبيان ملابساتها، والاستعلام عن أرقام السيارة التي قدمتها الفنانة منى هلا بمحضر الشرطة، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث. 

تفاصيل خلاف مروري بين الفنانة منى هلا وقائد سيارة

وكانت الفنانة منى هلا قد تقدمت ببلاغ للمقدم مصطفى عرفة رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر، اتهمت فيه شخصا بالاعتداء عليها بالسب خلال قيادتها سيارتها، بسبب خلاف على أولوية المرور.

وأضافت أن المتهم ضايقها خلال القيادة، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق، التي أصدرت قراراتها السابقة. 

